Масштабна атака Росії на Дніпровську ГЕС. Що наразі відомо
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Масштабна атака Росії на Дніпровську ГЕС. Що наразі відомо

Іван Федоров / Запорізька ОВА
атака Росії на Дніпровську ГЕС

Уночі 22 березня російські загарбники здійснили атаку на Дніпровську ГЕС: рух автомобілів через греблю перекрили.

РФ вдарила по Дніпровській ГЕС — перші подробиці

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, одна з російських ракет влучила у тролейбус, який рухався через дамбу.

Атаку ворога також прокоментував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що РФ почала завдавати удари по цивільній інфраструктурі приблизно о 04:00.

Цілив (ворог — ред.) по критичній інфраструктурі, яка не має жодного відношення до військових, яка забезпечує життєдіяльність наших мешканців. Одним з таких об’єктів є наша ДніпроГЕС. Наразі рух через ДніпроГЕС перекрито. Частина критичної інфраструктури постраждала. Рятувальники працюють і на території ДніпроГЕС, і на інших енергетичних об’єктах. Трохи згодом буде детальніша інформація.

Іван Федоров

Іван Федоров

Голова Запорізької ОВА

Атака Росії на Дніпровську ГЕС
Атака Росії на Дніпровську ГЕС (Фото: відкриті джерела)

Окрім того, наголошується, що рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна − вул. Січі − вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район. Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту, — заявляють в місцевій поліції.

Внаслідок атаки РФ можуть бути жертви серед мирних українців

Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив у мережі світлину з палаючим транспортним засобом і написав, що "російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу".

Як йому вдалося дізнатися, в тролейбусі були цивільні українці.

Точна кількість жертв наразі невідома.

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