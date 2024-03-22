Масштабна атака Росії на Дніпровську ГЕС. Що наразі відомо

Цілив (ворог — ред.) по критичній інфраструктурі, яка не має жодного відношення до військових, яка забезпечує життєдіяльність наших мешканців. Одним з таких об’єктів є наша ДніпроГЕС. Наразі рух через ДніпроГЕС перекрито. Частина критичної інфраструктури постраждала. Рятувальники працюють і на території ДніпроГЕС, і на інших енергетичних об’єктах. Трохи згодом буде детальніша інформація.