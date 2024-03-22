Масштабна атака Росії на Дніпровську ГЕС. Що наразі відомо

Уночі 22 березня російські загарбники здійснили атаку на Дніпровську ГЕС: рух автомобілів через греблю перекрили.
РФ вдарила по Дніпровській ГЕС — перші подробиці
За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, одна з російських ракет влучила у тролейбус, який рухався через дамбу.
Атаку ворога також прокоментував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що РФ почала завдавати удари по цивільній інфраструктурі приблизно о 04:00.
Окрім того, наголошується, що рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.
Внаслідок атаки РФ можуть бути жертви серед мирних українців
Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив у мережі світлину з палаючим транспортним засобом і написав, що "російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу".
Як йому вдалося дізнатися, в тролейбусі були цивільні українці.
Точна кількість жертв наразі невідома.
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