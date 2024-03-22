Масштабная атака России на Днепровскую ГЭС. Что сейчас известно

Ночью 22 марта российские захватчики совершили атаку на Днепровскую ГЭС: движение автомобилей через дамбу перекрыли.
РФ ударила по Днепровской ГЭС — первые подробности
По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, одна из российских ракет попала в троллейбус, который двигался через дамбу.
Атаку врага также прокомментировал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
Он отметил, что РФ начала наносить удары по гражданской инфраструктуре примерно в 04:00.
Кроме того, указано, что движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.
В результате атаки РФ могут быть жертвы среди мирных украинцев
Также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал в сети фотографию с горящим транспортным средством и написал, что "российская ракета попала в двигавшийся через дамбу троллейбус".
Как ему удалось узнать, в троллейбусе находились гражданские украинцы.
Точное количество жертв пока неизвестно.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-