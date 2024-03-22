Масштабная атака России на Днепровскую ГЭС. Что сейчас известно
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Масштабная атака России на Днепровскую ГЭС. Что сейчас известно

Иван Федоров / Запорожская ОВА
атака России на Днепровскую ГЭС
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Ночью 22 марта российские захватчики совершили атаку на Днепровскую ГЭС: движение автомобилей через дамбу перекрыли.

РФ ударила по Днепровской ГЭС — первые подробности

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, одна из российских ракет попала в троллейбус, который двигался через дамбу.

Атаку врага также прокомментировал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Он отметил, что РФ начала наносить удары по гражданской инфраструктуре примерно в 04:00.

Целил (враг — ред.) по критической инфраструктуре, не имеющей никакого отношения к военным, обеспечивающей жизнедеятельность наших жителей. Одним из таких объектов является наша ДнепроГЭС. В настоящее время движение через ДнепроГЭС перекрыто. Часть критической инфраструктуры пострадала. Спасатели работают и на территории ДнепроГЭС, и других энергетических объектах. Чуть позже будет более подробная информация.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Атака России на Днепровскую ГЭС
Атака России на Днепровскую ГЭС (Фото: открытые источники)

Кроме того, указано, что движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута, — заявляют в местной полиции.

В результате атаки РФ могут быть жертвы среди мирных украинцев

Также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал в сети фотографию с горящим транспортным средством и написал, что "российская ракета попала в двигавшийся через дамбу троллейбус".

Как ему удалось узнать, в троллейбусе находились гражданские украинцы.

Точное количество жертв пока неизвестно.

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