Зеленский заявил о разрушительных атаках России на приграничные села Сумщины — видео

Российские оккупанты пытаются завести свои ДРГ на территорию Сумской области, беспощадно обстреливают и бьют по ее территории.

Сумщина находится под безжалостным вражеским огнем круглосуточно

Российские оккупанты с помощью постоянных обстрелов хотят сжечь до развалин села Сумской области, которые находятся у границы.

Об этом говорил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что российские оккупанты постоянно предпринимают попытки завести свои диверсионно-разведывательные группы на территорию Сумской области, обстреливают и бьют по ее территории.

Наши пограничные деревни российская армия пытается просто сжечь до руин. Только с начала этого марта и по сегодняшний день российская авиация сбросила только на громады Сумской области уже почти 200 управляемых бомб. Прямо по селам, городам, гражданской инфраструктуре. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский напомнил, что сейчас очевидна необходимость усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы сделать невозможным такой террор. Это нужно сделать в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и южных регионах.

Важно, чтобы большие страны, имеющие необходимое оружие, действительно были больше в защите жизни — не держали это оружие где-то там, на складах или хранении, а чтобы Patriot и все остальное реально работало для спасения жизней людей. Поделиться

Обстрелы Россией Сумской области

Несколько дней назад начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал, что в трех громадах региона хотят ввести обязательную эвакуацию детей.

За несколько дней до этого Артюх рассказывал, что за два дня в Сумской области была зафиксирована "полугодовая норма" обстрелов.

На этом фоне из приграничных громад стали массово выезжать жители.