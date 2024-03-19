Зеленский заявил о разрушительных атаках России на приграничные села Сумщины — видео

Российские оккупанты пытаются завести свои ДРГ на территорию Сумской области, беспощадно обстреливают и бьют по ее территории.
Сумщина находится под безжалостным вражеским огнем круглосуточно
Российские оккупанты с помощью постоянных обстрелов хотят сжечь до развалин села Сумской области, которые находятся у границы.
Об этом говорил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что российские оккупанты постоянно предпринимают попытки завести свои диверсионно-разведывательные группы на территорию Сумской области, обстреливают и бьют по ее территории.
Зеленский напомнил, что сейчас очевидна необходимость усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы сделать невозможным такой террор. Это нужно сделать в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и южных регионах.
Обстрелы Россией Сумской области
Несколько дней назад начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал, что в трех громадах региона хотят ввести обязательную эвакуацию детей.
За несколько дней до этого Артюх рассказывал, что за два дня в Сумской области была зафиксирована "полугодовая норма" обстрелов.
На этом фоне из приграничных громад стали массово выезжать жители.
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