По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в пригороде раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за ракетной опасности со стороны оккупационной армии РФ.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Харькову в течение 14 марта
Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны, — предупредил Терехов.
Он отметил, что прилеты были зафиксированы в пригороде вблизи Харькова.
Вместе с тем, воздушную тревогу также объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты выпустили по Харькову ракету С-300.
Глава ОВА также отметил, что в течение ночи преступная армия РФ массированно атаковала Харьковщину и целила по объектам телекоммуникационной инфраструктуры.
По словам главы ОВА, на части продолжаются восстановительные работы.
Позже в связи с ударами по объектам телевизионной инфраструктуры в Харьковской ОВД провели оперативное совещание с руководителями профильных учреждений.
Он предположил, что оккупанты будут наносить повторные удары.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Сумской области
Представители прессслужбы Сумской ОВА отметили, что оккупационная армия РФ нанесла удары по радиотехническим объектам на территории региона.
Поэтому в области временно недоступны украинские радио и телесигнал, также возможны перебои с мобильной связью.
Отмечается, что в результате повреждений часть территории области временно не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал. Также возможны перебои с мобильной связью.
В настоящее время анализируются последствия и формируются планы восстановления. Власти города призывают не поддаваться панике и информационным провокациям врага.
Около 14:20 жители Сумы сообщили о звуках взрывов.
Через пять минут в городе слышали повторные взрывы.
Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 14.20.
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