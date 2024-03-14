Армия РФ второй раз за день атаковала Харьков и Сумы
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ второй раз за день атаковала Харьков и Сумы

Армия РФ атакует Харьков
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Источник:  online.ua

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в пригороде раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за ракетной опасности со стороны оккупационной армии РФ.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Харькову в течение 14 марта

Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны, — предупредил Терехов.

Он отметил, что прилеты были зафиксированы в пригороде вблизи Харькова.

Вместе с тем, воздушную тревогу также объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты выпустили по Харькову ракету С-300.

Зафиксирован вражеский удар по ракете С-300 в Харьковском районе. На эту минуту — без пострадавших, — отметил Синегубов.

Глава ОВА также отметил, что в течение ночи преступная армия РФ массированно атаковала Харьковщину и целила по объектам телекоммуникационной инфраструктуры.

Сегодня ночью враг производил массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области, — отметил Синегубов.

По словам главы ОВА, на части продолжаются восстановительные работы.

Позже в связи с ударами по объектам телевизионной инфраструктуры в Харьковской ОВД провели оперативное совещание с руководителями профильных учреждений.

На сегодняшний день есть перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже была восстановлена. Все службы связи работают над восстановлением и пытаются возобновить работу объектов в кратчайшие сроки! — предупредил Синегубов.

Он предположил, что оккупанты будут наносить повторные удары.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Сумской области

Представители прессслужбы Сумской ОВА отметили, что оккупационная армия РФ нанесла удары по радиотехническим объектам на территории региона.

Поэтому в области временно недоступны украинские радио и телесигнал, также возможны перебои с мобильной связью.

Временно выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце, отметили в Сумской ОВА.

Отмечается, что в результате повреждений часть территории области временно не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал. Также возможны перебои с мобильной связью.

В настоящее время анализируются последствия и формируются планы восстановления. Власти города призывают не поддаваться панике и информационным провокациям врага.

Около 14:20 жители Сумы сообщили о звуках взрывов.

Через пять минут в городе слышали повторные взрывы.

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 14.20.

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