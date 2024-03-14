За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у передмісті пролунали вибухи під час повітряної тривоги через ракетну небезпеку з боку окупаційної армії РФ.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Харкову протягом 14 березня

Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні, - попередив Терехов.

Він зазначив, що прильоти були зафіксовані у передмісті поблизу Харкова.

Разом з тим повітряну тривогу також оголосили у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

За інформацією глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти випустили по Харкову ракету С-300.

Зафіксований ворожий удар ракетою С-300 у Харківському районі. На цю хвилину - без постраждалих, - зазначив Синєгубов. Поширити

Глава ОВА також зазначив, що протягом ночі злочинна армія РФ масовано атакувала Харківщину та цілила по об’єктах телекомунікаційної інфраструктури.

Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області, - зазначив Синєгубов. Поширити

За словами голови ОВА, на частині тривають відновлювальні роботи.

Пізніше у зв'язку з ударами по обʼєктах телевізійної інфраструктури, у Харківській ОВА провели оперативну нараду із керівниками профільних установ.

Станом на зараз є перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах. Частину обʼєктів вже відновили. Усі служби звʼязку працюють над відновленням та намагаються поновити роботу обʼєктів у найшвидші терміни! - попередив Синєгубов. Поширити

Він припустив, що окупанти завдаватимуть повторних ударів.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Сумській області

Представники пресслужби Сумської ОВА зазначили, що окупаційна армія РФ завдала ударів по радіотехнічних об'єктах на території регіону.

Через це в області тимчасово недоступні українські радіо та телесигнал, також можливі перебої з мобільним зв'язком.

Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці, - зазначили у Сумській ОВА. Поширити

Зазначається, що внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Також можливі перебої з мобільним зв'язком.

Наразі аналізуються наслідки та формуються плани з відновлення. Влада міста закликає не піддаватись паніці та інформаційним провокаціям ворога.

Близько 14:20 жителі Сум повідомили про звуки вибухів.

За п'ять хвилин у місті чули повторні вибухи.

Повітряна тривога у Сумській області була оголошена о 14:20.