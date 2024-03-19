Зеленський заявив про руйнівні атаки Росії на прикордонні села Сумщини — відео

Російські окупанти намагаються завести свої ДРГ на територію Сумської області, нещадно обстрілюють та б'ють по її території.

Сумщина знаходиться під безжальним ворожим вогнем цілодобово

Російські окупанти за допомогою постійних обстрілів хочуть спалити до руїн села Сумської області, які знаходяться біля кордону.

Про це говорив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що російські окупанти постійно роблять спроби завести свої диверсійно-розвідувальні групи на територію Сумської області, обстрілюють та б'ють по її території.

Наші прикордонні села російська армія намагається просто спалити до руїн. Тільки з початку цього березня і до сьогодні російська авіація скинула тільки на громади Сумської області вже майже 200 керованих бомб. Прямо по селах, містах, цивільній інфраструктурі. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський нагадав, що зараз очевидною є необхідність посилити протиповітряну оборону України, щоб унеможливити такий терор. Це потрібно зробити у Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та у південних регіонах.

Важливо, щоб великі країни, які мають необхідну зброю, справді були більшими у захисті життя — не тримали цю зброю десь там, на складах чи зберіганні, а щоб Patriot та все інше реально працювало для порятунку життів людей. Поширити

Обстріли Росією Сумської області

Кілька днів тому начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів про те, що у трьох громадах регіону хочуть запровадити обов'язкову евакуацію дітей.

За кілька днів до цього Артюх розповідав, що за два дні на Сумщині було зафіксовано "піврічну норму" обстрілів.

На цьому тлі із прикордонних громад почали масово виїжджати мешканці.