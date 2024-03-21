Україні потрібен захист. Зеленський відреагував на ракетну атаку РФ на Київ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україні потрібен захист. Зеленський відреагував на ракетну атаку РФ на Київ

Володимир Зеленський
зеленский

Україна потребує засобів для захисту від російських ракет. Для цього потрібно підтримка партнерів та політична воля союзників.

Президент України показав наслідки атаки РФ по Києву

Глава держави відреагував на сьогоднішню ракетну атаку на Київ.

Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист "Петріотів" та інших провідних світових систем.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

При цьому Зеленський наголосив, що Україні потрібен захист від російських ракет — від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. На думку президента, це цілком можливо, якщо у партнерів буде достатньо політичної волі.

Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів. І я вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає, — додав Зеленський.

Що відомо про обстріл Києва 21 березня

В ніч на 21 березня російська армія випустила по Україні 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників, а також балістичну ракету "Іскандер-М" та ракету типу "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.

Головний удар був націлений на Київ. Прямого влучання ракет у столиці не було, але через падіння уламків збитих ракет у трьох районах були пошкодження.

За останніми даними, внаслідок ракетної атаки у Києві 13 людей постраждали. Відомо, що щонайменше двох осіб госпіталізували.

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