Україні потрібен захист. Зеленський відреагував на ракетну атаку РФ на Київ

Україна потребує засобів для захисту від російських ракет. Для цього потрібно підтримка партнерів та політична воля союзників.
Президент України показав наслідки атаки РФ по Києву
Глава держави відреагував на сьогоднішню ракетну атаку на Київ.
При цьому Зеленський наголосив, що Україні потрібен захист від російських ракет — від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. На думку президента, це цілком можливо, якщо у партнерів буде достатньо політичної волі.
Що відомо про обстріл Києва 21 березня
В ніч на 21 березня російська армія випустила по Україні 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників, а також балістичну ракету "Іскандер-М" та ракету типу "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.
Головний удар був націлений на Київ. Прямого влучання ракет у столиці не було, але через падіння уламків збитих ракет у трьох районах були пошкодження.
За останніми даними, внаслідок ракетної атаки у Києві 13 людей постраждали. Відомо, що щонайменше двох осіб госпіталізували.
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