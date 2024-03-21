Украине нужна защита. Зеленский отреагировал на ракетную атаку РФ на Киев

Украина нуждается в средствах для защиты от российских ракет. Для этого необходима поддержка партнеров и политическая воля союзников.
Президент Украины показал последствия атаки РФ по Киеву
Глава государства отреагировал на сегодняшнюю ракетную атаку на Киев.
При этом Зеленский подчеркнул, что Украине нужна защита от российских ракет — от Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донбасса. По мнению президента, это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли.
Что известно об обстреле Киева 21 марта
В ночь на 21 марта российская армия выпустила по Украине 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков, а также баллистическую ракету "Искандер-М" и ракету типа "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.
Главный удар был нацелен на Киев. Прямого попадания ракет в столице не было, но из-за падения обломков сбитых ракет в трех районах были повреждены.
По последним данным, в результате ракетной атаки в Киеве 13 человек пострадали. Известно, что по меньшей мере два человека госпитализированы.
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