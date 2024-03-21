Украине нужна защита. Зеленский отреагировал на ракетную атаку РФ на Киев

Украина нуждается в средствах для защиты от российских ракет. Для этого необходима поддержка партнеров и политическая воля союзников.

Президент Украины показал последствия атаки РФ по Киеву

Глава государства отреагировал на сегодняшнюю ракетную атаку на Киев.

Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно останавливать его, когда помогает нам системами ПВО. Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы обойти защиту "Петриотов" и других ведущих мировых систем. Владимир Зеленский Президент Украины

При этом Зеленский подчеркнул, что Украине нужна защита от российских ракет — от Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донбасса. По мнению президента, это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли.

Мы должны показать, что террор всегда в проигрыше. Мы должны доказать России, что она будет вынуждена смириться с нормальной свободной жизнью в Украине. Нам требуется поддержка партнеров. И я благодарен всем в мире, кто действительно помогает, — добавил Зеленский. Поделиться

Что известно об обстреле Киева 21 марта

В ночь на 21 марта российская армия выпустила по Украине 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков, а также баллистическую ракету "Искандер-М" и ракету типа "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.

Главный удар был нацелен на Киев. Прямого попадания ракет в столице не было, но из-за падения обломков сбитых ракет в трех районах были повреждены.

По последним данным, в результате ракетной атаки в Киеве 13 человек пострадали. Известно, что по меньшей мере два человека госпитализированы.