Битва за Киев. Буданов описал переломный момент в обороне столицы
Категория
Украина
Дата публикации

Битва за Киев. Буданов описал переломный момент в обороне столицы

Буданов
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Источник:  ТСН

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, что дало возможность спасти Киев от российской оккупации.

Буданов вспомнил, как удалось прогнать армию РФ из-под Киева

Своими воспоминаниями глава ГУР поделился в интервью для ток-шоу «Храбрые сердца».

Кирилл Буданов обращает внимание на то, что переломным моментом защиты Киева была операция в Ирпене.

По словам шефа украинской разведки, она стала настоящей неожиданностью для российских захватчиков.

Она (операция — ред.) рассекла их группировку, действовавшую на Киевском направлении, на две части. После этого началось бегство, — вспоминает начальник Главного управления разведки.

Кроме того, Кирилл Буданов поделился информацией о том, как проходил этап подготовки к подрыву дамбы на реке Ирпень, чтобы расширить ее русло и тем самым создать препятствие для российских оккупантов.

Нашли человека, не помню, как правильно эта организация называется, отвечающего за гидротехнические сооружения. Ее главный инженер приехал ко мне. Долго рассказывал что и при чем такими научными терминами. Говорю ему: «Ты можешь прямо сказать — что надо, чтобы река вышла [из берегов]?» ― «Ну да: тут и тут подорвите, а эти шлюзы откройте». После этого началась работа.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

Буданов рассказал, кто помог сорвать наступление РФ на Киев

Как утверждает украинский генерал-лейтенант, данные о намерении россиян захватить 24 февраля 2022 аэродром «Антонов» и высадить там тысячи своих солдат для захвата Киева его команда получила от надежного информатора.

Шеф украинской разведки подробно докладывал обо всем происходящем в Гостомеле главе государства Владимиру Зеленскому.

К слову, президент Украины требовал у своих воинов безжалостно уничтожать россиян, не давая им никакого шанса на проникновение в Киев.

Отчаянная битва за аэродром в Гостомеле сорвала московский блицкриг и разбила намерения террористической россии оккупировать Киев «за три дня», — объясняют в ГУР.

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