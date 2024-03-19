Битва за Киев. Буданов описал переломный момент в обороне столицы

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, что дало возможность спасти Киев от российской оккупации.
Буданов вспомнил, как удалось прогнать армию РФ из-под Киева
Своими воспоминаниями глава ГУР поделился в интервью для ток-шоу «Храбрые сердца».
Кирилл Буданов обращает внимание на то, что переломным моментом защиты Киева была операция в Ирпене.
По словам шефа украинской разведки, она стала настоящей неожиданностью для российских захватчиков.
Кроме того, Кирилл Буданов поделился информацией о том, как проходил этап подготовки к подрыву дамбы на реке Ирпень, чтобы расширить ее русло и тем самым создать препятствие для российских оккупантов.
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Как утверждает украинский генерал-лейтенант, данные о намерении россиян захватить 24 февраля 2022 аэродром «Антонов» и высадить там тысячи своих солдат для захвата Киева его команда получила от надежного информатора.
Шеф украинской разведки подробно докладывал обо всем происходящем в Гостомеле главе государства Владимиру Зеленскому.
К слову, президент Украины требовал у своих воинов безжалостно уничтожать россиян, не давая им никакого шанса на проникновение в Киев.
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