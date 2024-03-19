Битва за Київ. Буданов описав переломний момент в обороні столиці

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, що саме дало можливість врятувати Київ від російської окупації.
Буданов згадав, як вдалося вигнати армію РФ з-під Києва
Своїми спогадами глава ГУР поділився в інтерв’ю для ток-шоу «Хоробрі серця».
Кирило Буданов звертає увагу на те, що переломним моментом для захисту Києва була операція в Ірпені.
За словами шефа українською розвідки, вона стала справжньою несподіванкою для російських загарбників.
Окрім того, Кирило Буданов поділився інформацією про те, як відбувався етап підготовки до підриву дамби на річці Ірпінь, аби розширити її русло і тим самим створити перешкоду для російських окупантів.
Буданов розповів, хто допоміг зірвати наступ РФ на Київ
Як стверджує український генерал-лейтенант, дані про намір росіян захопити 24 лютого 2022 року аеродром «Антонов» та висадити там тисячі своїх солдатів для захоплення Києва його команда отримала від надійного інформатора.
Шеф української розвідки детально доповідав про все, що відбувається в Гостомелі, главі держави Володимиру Зеленському.
До слова, президент України наказував своїм воїнам безжально нищити росіян, не даючи їм жодного шансу на проникнення в Київ.
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