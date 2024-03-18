За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, кремлівська пропаганда навмисно поширює фейки про підготовку до нового наступу на півдні України.

Як у ГУР оцінюють загрозу нового наступу армії РФ на півночі України

Юсов зазначив, що Україна ретельно відслідковує ситуацію на північному кордоні з країною-агресоркою та укріплює кордон на територіях Чернігівської та Сумської областей.

Представник ГУР підкреслив, що кремлівська пропаганда навмисно поширює чутки про нібито новий наступ на території Чернігівської та Сумської областей.

Юсов зазначив, що подібні інформаційні операції вже неодноразово реалізовувалися окупантами навколо теми ймовірного загострення з напрямку Білорусі.

Цього разу мова йде і про північ. З іншого боку, загроза постійно зберігається, тому ситуація відстежується і по формуванню, і передислокації угруповань. Звичайно, ведеться робота з посилення кордону. Тобто жодних несподіванок в даній ситуації не буде, — зазначив представник української військової розвідки. Поширити

Що відомо про контингент окупаційної армії РФ на кордоні із Чернігівською та Сумською областями

На запитання, чи актуальна інформація про зосередження близько 19 тис військовослужбовців РФ на кордоні Чернігівської та Сумської областей, Юсов відповів, що ситуація не змінювалася.

Він пояснив, що передислокація окремих частин окупантів пов'язана з бойовими діями, які відбуваються в останній тиждень, зокрема, й у Бєлгородській області Росії.

Представник ГУР додав, що з урахуванням бойових дій на території РФ у Бєлгородській і Курській областях загарбники намагаються змістити акцент уваги й поширювати інформацію у своїх інтересах.