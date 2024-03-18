По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, кремлевская пропаганда намеренно распространяет фейки о подготовке нового наступления на юге Украины.
Как в ГУР оценивают угрозу нового наступления армии РФ на севере Украины
Юсов отметил, что Украина тщательно отслеживает ситуацию на северной границе со страной-агрессорой и укрепляет границу на территориях Черниговской и Сумской областей.
Представитель ГУР подчеркнул, что кремлевская пропаганда намеренно распространяет слухи о якобы новом наступлении на территории Черниговской и Сумской областей.
Юсов отметил, что подобные информационные операции уже не раз реализовывались оккупантами вокруг темы вероятного обострения по направлению Беларуси.
Что известно о контингенте оккупационной армии РФ на границе с Черниговской и Сумской областями
На вопрос, актуальна ли информация о сосредоточении около 19 тыс. военнослужащих РФ на границе Черниговской и Сумской областей, Юсов ответил, что ситуация не менялась.
Он пояснил, что передислокация отдельных частей оккупантов связана с происходящими в последнюю неделю боевыми действиями, в частности, и в Белгородской области России.
Представитель ГУР добавил, что с учетом боевых действий на территории РФ в Белгородской и Курской областях захватчики пытаются сместить акцент внимания и распространять информацию в своих интересах.
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