По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, кремлевская пропаганда намеренно распространяет фейки о подготовке нового наступления на юге Украины.

Как в ГУР оценивают угрозу нового наступления армии РФ на севере Украины

Юсов отметил, что Украина тщательно отслеживает ситуацию на северной границе со страной-агрессорой и укрепляет границу на территориях Черниговской и Сумской областей.

Представитель ГУР подчеркнул, что кремлевская пропаганда намеренно распространяет слухи о якобы новом наступлении на территории Черниговской и Сумской областей.

Юсов отметил, что подобные информационные операции уже не раз реализовывались оккупантами вокруг темы вероятного обострения по направлению Беларуси.

На этот раз речь идет и о севере. Кроме того, угроза постоянно сохраняется, поэтому ситуация отслеживается и по формированию и передислокации группировок. Конечно, ведется работа по усилению границы. То есть, никаких неожиданностей в данной ситуации не будет, — отметил представитель украинской военной разведки. Поделиться

Что известно о контингенте оккупационной армии РФ на границе с Черниговской и Сумской областями

На вопрос, актуальна ли информация о сосредоточении около 19 тыс. военнослужащих РФ на границе Черниговской и Сумской областей, Юсов ответил, что ситуация не менялась.

Он пояснил, что передислокация отдельных частей оккупантов связана с происходящими в последнюю неделю боевыми действиями, в частности, и в Белгородской области России.

Представитель ГУР добавил, что с учетом боевых действий на территории РФ в Белгородской и Курской областях захватчики пытаются сместить акцент внимания и распространять информацию в своих интересах.