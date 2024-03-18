В ГУР назвали цель вбросов пропаганды РФ о новом наступлении на севере Украины
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР назвали цель вбросов пропаганды РФ о новом наступлении на севере Украины

Андрей Юсов
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Источник:  ЛИГА.net

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, кремлевская пропаганда намеренно распространяет фейки о подготовке нового наступления на юге Украины.

Как в ГУР оценивают угрозу нового наступления армии РФ на севере Украины

Юсов отметил, что Украина тщательно отслеживает ситуацию на северной границе со страной-агрессорой и укрепляет границу на территориях Черниговской и Сумской областей.

Представитель ГУР подчеркнул, что кремлевская пропаганда намеренно распространяет слухи о якобы новом наступлении на территории Черниговской и Сумской областей.

Юсов отметил, что подобные информационные операции уже не раз реализовывались оккупантами вокруг темы вероятного обострения по направлению Беларуси.

На этот раз речь идет и о севере. Кроме того, угроза постоянно сохраняется, поэтому ситуация отслеживается и по формированию и передислокации группировок. Конечно, ведется работа по усилению границы. То есть, никаких неожиданностей в данной ситуации не будет, — отметил представитель украинской военной разведки.

Что известно о контингенте оккупационной армии РФ на границе с Черниговской и Сумской областями

На вопрос, актуальна ли информация о сосредоточении около 19 тыс. военнослужащих РФ на границе Черниговской и Сумской областей, Юсов ответил, что ситуация не менялась.

Он пояснил, что передислокация отдельных частей оккупантов связана с происходящими в последнюю неделю боевыми действиями, в частности, и в Белгородской области России.

Представитель ГУР добавил, что с учетом боевых действий на территории РФ в Белгородской и Курской областях захватчики пытаются сместить акцент внимания и распространять информацию в своих интересах.

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