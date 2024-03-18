Почему российские выборы проходили с «огоньком». Успешная кибервойна ГУР против оккупантов

Российские выборы ознаменовались масштабными атаками на файловые хранилища российских предприятий, организаций и ведомств. Все это — продолжение кибервойны, которую ведет ГУР против оккупантов.
Россияне подчистую проигрывают кибервойну ГУР
Всего уничтожено 185 серверов, принадлежащих 19 организациям. В списке региональные провайдеры Интернет, телекоммуникационные операторы, онлайн-магазин, обучающие платформы, промышленные производственные компании, жилой квартал и т.д.
Список выбран так, чтобы донести необходимую информацию до как можно более широкого круга российских «избирателей». Плюс получить полезную информацию от государственных компаний и дополнительно усложнить работу производственных возможностей.
Вся служебная информация была скопирована и удалена из серверов FTP. Вместо уничтоженных каталогов создавался каталог «RASHA_GOODBYE», в котором размещены антивыборные листовки и материалы.
Для усиления эффекта главные страницы ряда сайтов были заменены изображением агитационных открыток.
Некоторые из них уже восстановлены из архивных версий, некоторые до сих пор демонстрируют надписи Site under construction. Please try again later», в частности:
Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры им. В.И.Ленина
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн
Светотехническая компания «LESSAN»
Агитация россиян "выборы без выборов"
Также прошла «прямая агитация» российских избирателей. В частности, в сети «ВКонтакте», где широко распространялся нарратив о «выборах без выборов».
Администрация российской соцсети, насколько хватало ресурсов, блокировала как сами сообщения, так и аккаунты, с которых их распространяли. Но по итогам удалось охватить несколько миллионов аудитории.
Список компаний, чьи файловые хранилища были уничтожены:
|Компания
|Сайт
|Агентство интегрированных коммуникаций
|https://iconagency.ru/
|Группа компаний АПТВ и Торговый Дом Сити
|https://city01.ru
|Береговой жилой квартал на Москве-реке.
|https://beregovoy.idacloud.ru/
|Сайт для изучения языков программирования
|https://codeforces.com
|Almaceneselrey
|https://almaceneselrey.com/
|ООО «Партнер-Тара»
|https://partner-tara.ru/
|Пневматический тир "Майор Ник" в Москве.
|https://tir-major-nik.ru/
|Лидер, производство детских площадок
|https://www.lider-pc.ru/
|Kids Smart
|https://kids-smart.ru/
|SkyNet
|https://skynet.ru/
|АО «ЭР-Телеком Холдинг»
|https://ertelecom.ru/
|Компания ПАКТ, Санкт-Петербург
|https://pakt.ru
|Группа компаний NewLink
|https://nwlk.ru
|ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
|https://cittel.ru/
|Компания "Ланта"
|https://www.lanta-net.ru/
|Компания «Умные Сети»
|http://umnyeseti.ru/
|ООО «ДЕЛФИН ТЕЛЕКОМ» (Delfin Telecom)
|http://delfincom.ru/
|ПАО «Ростелеком»
|https://www.company.rt.ru
|ООО «Пост ЛТД»
|https://kmv.ru/
В редакцию online.ua попал список ip-адресов уничтоженных российских файловых хранилищ, которыми мы можем поделиться с нашей аудиторией.
Список ip-адресов уничтоженных российских файловых хранилищ:
95.167.25.18
46.72.191.101
37.147.165.253
109.75.196.192
176.194.112.37
94.19.8.190
188.187.2.148
188.242.243.249
188.242.227.184
188.243.181.196
109.195.87.91
178.252.89.182
109.195.87.34
178.162.4.100
178.130.35.139
188.243.215.40
146.66.179.238
93.100.196.46
109.248.37.74
5.17.14.5
84.204.81.222
77.234.215.195
46.72.31.121
46.72.31.253
46.172.36.104
37.153.36.12
37.153.53.42
188.68.196.176
31.40.46.112
109.194.51.138
77.241.20.183
82.116.59.51
82.116.59.51
78.132.140.246
91.219.101.210
37.235.149.231
178.64.253.131
188.187.63.48
195.112.120.243
95.107.55.63
217.13.221.82
31.148.16.180
176.214.242.159
109.195.227.167
91.214.240.99
77.37.164.130
45.143.23.135
85.209.2.60
85.209.2.65
85.209.2.82
80.93.182.74
85.209.2.117
46.8.158.128
91.236.136.104
91.236.136.107
91.236.136.108
91.236.136.121
91.236.136.127
91.236.136.132
91.236.136.135
91.236.136.136
91.236.136.137
91.236.136.138
91.236.136.141
91.236.136.143
91.236.136.145
91.236.136.147
91.236.136.148
91.236.136.151
91.236.136.155
91.236.136.156
91.236.136.159
91.236.136.162
91.236.136.164
91.236.136.166
91.236.136.167
91.236.136.168
91.236.136.171
91.236.136.172
91.236.136.178
91.236.136.179
91.236.136.182
91.236.136.187
91.236.136.189
91.236.136.190
91.236.136.191
91.236.136.193
91.236.136.195
91.236.136.199
91.236.136.201
91.236.136.202
91.232.135.91
91.236.136.208
91.236.136.209
91.236.136.211
91.236.136.212
91.236.136.213
91.236.136.214
91.236.136.217
91.236.136.218
91.236.136.219
91.236.136.221
91.236.136.224
91.232.135.193
83.220.249.169
92.63.99.67
91.236.136.199
91.236.136.200
91.201.184.120
89.207.92.181
91.236.136.16
91.236.136.7
91.217.9.44
91.217.9.54
91.236.136.10
91.217.9.67
91.217.9.61
91.217.9.18
91.217.9.33
91.217.9.51
91.236.136.6
91.217.9.52
91.217.9.15
91.217.9.41
91.217.9.46
91.217.9.59
91.217.9.47
91.217.9.68
91.217.9.35
91.217.9.29
91.217.9.25
91.217.9.22
91.217.9.37
91.217.9.27
91.217.9.49
91.217.9.26
91.217.9.48
91.217.9.43
91.217.9.63
91.217.9.20
91.217.9.55
91.217.9.86
91.217.9.32
91.217.9.39
91.236.136.8
91.236.136.5
91.217.9.28
91.217.9.11
91.217.9.16
91.236.136.4
91.217.9.24
91.217.9.14
91.217.9.19
91.217.9.12
91.217.9.31
91.217.9.36
91.217.9.38
91.217.9.62
91.217.9.50
91.236.136.25
91.236.136.31
91.236.136.40
91.236.136.41
91.236.136.45
91.236.136.57
91.236.136.58
91.236.136.59
91.236.136.62
91.236.136.63
91.236.136.72
91.236.136.73
91.236.136.79
91.236.136.82
91.236.136.83
91.236.136.84
91.236.136.85
91.236.136.91
91.236.136.92
91.236.136.93
91.236.136.97
91.236.136.99
91.236.136.102
89.207.93.202
91.236.136.37
91.217.9.42
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