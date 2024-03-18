Почему российские выборы проходили с «огоньком». Успешная кибервойна ГУР против оккупантов

Российские выборы ознаменовались масштабными атаками на файловые хранилища российских предприятий, организаций и ведомств. Все это — продолжение кибервойны, которую ведет ГУР против оккупантов.

Россияне подчистую проигрывают кибервойну ГУР

Всего уничтожено 185 серверов, принадлежащих 19 организациям. В списке региональные провайдеры Интернет, телекоммуникационные операторы, онлайн-магазин, обучающие платформы, промышленные производственные компании, жилой квартал и т.д.

Список выбран так, чтобы донести необходимую информацию до как можно более широкого круга российских «избирателей». Плюс получить полезную информацию от государственных компаний и дополнительно усложнить работу производственных возможностей.

Вся служебная информация была скопирована и удалена из серверов FTP. Вместо уничтоженных каталогов создавался каталог «RASHA_GOODBYE», в котором размещены антивыборные листовки и материалы.

Для усиления эффекта главные страницы ряда сайтов были заменены изображением агитационных открыток.

Некоторые из них уже восстановлены из архивных версий, некоторые до сих пор демонстрируют надписи Site under construction. Please try again later», в частности:

Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры им. В.И.Ленина

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл

Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн

Светотехническая компания «LESSAN»

Агитация россиян "выборы без выборов"

Также прошла «прямая агитация» российских избирателей. В частности, в сети «ВКонтакте», где широко распространялся нарратив о «выборах без выборов».

Администрация российской соцсети, насколько хватало ресурсов, блокировала как сами сообщения, так и аккаунты, с которых их распространяли. Но по итогам удалось охватить несколько миллионов аудитории.

Список компаний, чьи файловые хранилища были уничтожены:

Компания Сайт Агентство интегрированных коммуникаций https://iconagency.ru/ Группа компаний АПТВ и Торговый Дом Сити https://city01.ru Береговой жилой квартал на Москве-реке. https://beregovoy.idacloud.ru/ Сайт для изучения языков программирования https://codeforces.com Almaceneselrey https://almaceneselrey.com/ ООО «Партнер-Тара» https://partner-tara.ru/ Пневматический тир "Майор Ник" в Москве. https://tir-major-nik.ru/ Лидер, производство детских площадок https://www.lider-pc.ru/ Kids Smart https://kids-smart.ru/ SkyNet https://skynet.ru/ АО «ЭР-Телеком Холдинг» https://ertelecom.ru/ Компания ПАКТ, Санкт-Петербург https://pakt.ru Группа компаний NewLink https://nwlk.ru ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» https://cittel.ru/ Компания "Ланта" https://www.lanta-net.ru/ Компания «Умные Сети» http://umnyeseti.ru/ ООО «ДЕЛФИН ТЕЛЕКОМ» (Delfin Telecom) http://delfincom.ru/ ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru ООО «Пост ЛТД» https://kmv.ru/

В редакцию online.ua попал список ip-адресов уничтоженных российских файловых хранилищ, которыми мы можем поделиться с нашей аудиторией.

Список ip-адресов уничтоженных российских файловых хранилищ:

95.167.25.18

46.72.191.101

37.147.165.253

109.75.196.192

176.194.112.37

94.19.8.190

188.187.2.148

188.242.243.249

188.242.227.184

188.243.181.196

109.195.87.91

178.252.89.182

109.195.87.34

178.162.4.100

178.130.35.139

188.243.215.40

146.66.179.238

93.100.196.46

109.248.37.74

5.17.14.5

84.204.81.222

77.234.215.195

46.72.31.121

46.72.31.253

46.172.36.104

37.153.36.12

37.153.53.42

188.68.196.176

31.40.46.112

109.194.51.138

77.241.20.183

82.116.59.51

82.116.59.51

78.132.140.246

91.219.101.210

37.235.149.231

178.64.253.131

188.187.63.48

195.112.120.243

95.107.55.63

217.13.221.82

31.148.16.180

176.214.242.159

109.195.227.167

91.214.240.99

77.37.164.130

45.143.23.135

85.209.2.60

85.209.2.65

85.209.2.82

80.93.182.74

85.209.2.117

46.8.158.128

91.236.136.104

91.236.136.107

91.236.136.108

91.236.136.121

91.236.136.127

91.236.136.132

91.236.136.135

91.236.136.136

91.236.136.137

91.236.136.138

91.236.136.141

91.236.136.143

91.236.136.145

91.236.136.147

91.236.136.148

91.236.136.151

91.236.136.155

91.236.136.156

91.236.136.159

91.236.136.162

91.236.136.164

91.236.136.166

91.236.136.167

91.236.136.168

91.236.136.171

91.236.136.172

91.236.136.178

91.236.136.179

91.236.136.182

91.236.136.187

91.236.136.189

91.236.136.190

91.236.136.191

91.236.136.193

91.236.136.195

91.236.136.199

91.236.136.201

91.236.136.202

91.232.135.91

91.236.136.208

91.236.136.209

91.236.136.211

91.236.136.212

91.236.136.213

91.236.136.214

91.236.136.217

91.236.136.218

91.236.136.219

91.236.136.221

91.236.136.224

91.232.135.193

83.220.249.169

92.63.99.67

91.236.136.199

91.236.136.200

91.201.184.120

89.207.92.181

91.236.136.16

91.236.136.7

91.217.9.44

91.217.9.54

91.236.136.10

91.217.9.67

91.217.9.61

91.217.9.18

91.217.9.33

91.217.9.51

91.236.136.6

91.217.9.52

91.217.9.15

91.217.9.41

91.217.9.46

91.217.9.59

91.217.9.47

91.217.9.68

91.217.9.35

91.217.9.29

91.217.9.25

91.217.9.22

91.217.9.37

91.217.9.27

91.217.9.49

91.217.9.26

91.217.9.48

91.217.9.43

91.217.9.63

91.217.9.20

91.217.9.55

91.217.9.86

91.217.9.32

91.217.9.39

91.236.136.8

91.236.136.5

91.217.9.28

91.217.9.11

91.217.9.16

91.236.136.4

91.217.9.24

91.217.9.14

91.217.9.19

91.217.9.12

91.217.9.31

91.217.9.36

91.217.9.38

91.217.9.62

91.217.9.50

91.236.136.25

91.236.136.31

91.236.136.40

91.236.136.41

91.236.136.45

91.236.136.57

91.236.136.58

91.236.136.59

91.236.136.62

91.236.136.63

91.236.136.72

91.236.136.73

91.236.136.79

91.236.136.82

91.236.136.83

91.236.136.84

91.236.136.85

91.236.136.91

91.236.136.92

91.236.136.93

91.236.136.97

91.236.136.99

91.236.136.102

89.207.93.202

91.236.136.37

91.217.9.42



undefined