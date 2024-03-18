Чому російські вибори проходили з «вогником». Успішна кібервійна ГУР проти окупантів

Російські вибори ознаменувалась масштабними атаками на файлові сховища російських підприємств, організацій та відомств. Все це – продовження кібервійни, яку веде ГУР проти окупантів.

Росіяни програють вщент кібервійну ГУР

Загалом знищено 185 серверів, які належать 19 організаціям. У переліку регіональні провайдери Інтернет, телекомунікаційні оператори, онлайн-магазин, навчальні платформи, промислові виробничі компанії, житловий квартал тощо.

Список обрано так, щоб донести необхідну інформацію до якомога ширшого кола російських «виборців». Плюс, отримати корисну інформацію від державних компаній та додатково ускладнити роботу виробничі можливості.

Вся службова інформація була скопійована та видалена з FTP-серверів. Замість знищених каталогів створювався каталог «RASHA_GOODBYE», в якому розміщено антивиборчі листівки та матеріали.

Задля посилення ефекту головні сторінки низки сайтів було замінено на зображення агітаційних листівок.

Деякі з них вже відновлено з архівних версій, деякі досі демонструють написи «Site under construction. Please try again later», зокрема такі:

Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры им.В.И.Ленина

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл

Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн

Светотехническая компания «LESSAN»

Агітація росіян “вибори без виборів”

Також відбулась «пряма агітація» російських виборців. Зокрема, в мережі «вконтакте», де широко поширювався наратив про «вибори без виборів».

Адміністрація російської соцмережі, наскільки вистачало ресурсів, блокувала як самі дописи, так і акаунти з яких їх розповсюджували. Але за підсумками вдалось охопити кількамільйонну аудиторію.

Перелік компаній чиї файлові сховища було знищено:

Компанія Сайт Агентство интегрированных коммуникаций https://iconagency.ru/ Группа компаний АПТВ и Торговый Дом Сити https://city01.ru Береговой жилой квартал на Москве-реке https://beregovoy.idacloud.ru/ Сайт для изучения языков программирования https://codeforces.com Almaceneselrey https://almaceneselrey.com/ ООО «Партнер-Тара» https://partner-tara.ru/ Пневматический тир "Майор Ник" в Москве https://tir-major-nik.ru/ Лидер, производство детских площадок https://www.lider-pc.ru/ Kids Smart https://kids-smart.ru/ SkyNet https://skynet.ru/ АО «ЭР-Телеком Холдинг» https://ertelecom.ru/ Компания ПАКТ, Санкт-Петербург https://pakt.ru Группа компаний NewLink https://nwlk.ru ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» https://cittel.ru/ Компания "Ланта" https://www.lanta-net.ru/ Компания «Умные Сети» http://umnyeseti.ru/ ООО «ДЕЛФИН ТЕЛЕКОМ» (Delfin Telecom) http://delfincom.ru/ ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru ООО «Пост ЛТД» https://kmv.ru/

До редакції online.ua потрапив перелік ip-адрес знищених російських файлових сховищ, якими ми можемо поділитись з нашою аудиторією.

Перелік ip-адрес знищених російських файлових сховищ:

95.167.25.18

46.72.191.101

37.147.165.253

109.75.196.192

176.194.112.37

94.19.8.190

188.187.2.148

188.242.243.249

188.242.227.184

188.243.181.196

109.195.87.91

178.252.89.182

109.195.87.34

178.162.4.100

178.130.35.139

188.243.215.40

146.66.179.238

93.100.196.46

109.248.37.74

5.17.14.5

84.204.81.222

77.234.215.195

46.72.31.121

46.72.31.253

46.172.36.104

37.153.36.12

37.153.53.42

188.68.196.176

31.40.46.112

109.194.51.138

77.241.20.183

82.116.59.51

82.116.59.51

78.132.140.246

91.219.101.210

37.235.149.231

178.64.253.131

188.187.63.48

195.112.120.243

95.107.55.63

217.13.221.82

31.148.16.180

176.214.242.159

109.195.227.167

91.214.240.99

77.37.164.130

45.143.23.135

85.209.2.60

85.209.2.65

85.209.2.82

80.93.182.74

85.209.2.117

46.8.158.128

91.236.136.104

91.236.136.107

91.236.136.108

91.236.136.121

91.236.136.127

91.236.136.132

91.236.136.135

91.236.136.136

91.236.136.137

91.236.136.138

91.236.136.141

91.236.136.143

91.236.136.145

91.236.136.147

91.236.136.148

91.236.136.151

91.236.136.155

91.236.136.156

91.236.136.159

91.236.136.162

91.236.136.164

91.236.136.166

91.236.136.167

91.236.136.168

91.236.136.171

91.236.136.172

91.236.136.178

91.236.136.179

91.236.136.182

91.236.136.187

91.236.136.189

91.236.136.190

91.236.136.191

91.236.136.193

91.236.136.195

91.236.136.199

91.236.136.201

91.236.136.202

91.232.135.91

91.236.136.208

91.236.136.209

91.236.136.211

91.236.136.212

91.236.136.213

91.236.136.214

91.236.136.217

91.236.136.218

91.236.136.219

91.236.136.221

91.236.136.224

91.232.135.193

83.220.249.169

92.63.99.67

91.236.136.199

91.236.136.200

91.201.184.120

89.207.92.181

91.236.136.16

91.236.136.7

91.217.9.44

91.217.9.54

91.236.136.10

91.217.9.67

91.217.9.61

91.217.9.18

91.217.9.33

91.217.9.51

91.236.136.6

91.217.9.52

91.217.9.15

91.217.9.41

91.217.9.46

91.217.9.59

91.217.9.47

91.217.9.68

91.217.9.35

91.217.9.29

91.217.9.25

91.217.9.22

91.217.9.37

91.217.9.27

91.217.9.49

91.217.9.26

91.217.9.48

91.217.9.43

91.217.9.63

91.217.9.20

91.217.9.55

91.217.9.86

91.217.9.32

91.217.9.39

91.236.136.8

91.236.136.5

91.217.9.28

91.217.9.11

91.217.9.16

91.236.136.4

91.217.9.24

91.217.9.14

91.217.9.19

91.217.9.12

91.217.9.31

91.217.9.36

91.217.9.38

91.217.9.62

91.217.9.50

91.236.136.25

91.236.136.31

91.236.136.40

91.236.136.41

91.236.136.45

91.236.136.57

91.236.136.58

91.236.136.59

91.236.136.62

91.236.136.63

91.236.136.72

91.236.136.73

91.236.136.79

91.236.136.82

91.236.136.83

91.236.136.84

91.236.136.85

91.236.136.91

91.236.136.92

91.236.136.93

91.236.136.97

91.236.136.99

91.236.136.102

89.207.93.202

91.236.136.37

91.217.9.42



