Чому російські вибори проходили з «вогником». Успішна кібервійна ГУР проти окупантів

Російські вибори ознаменувалась масштабними атаками на файлові сховища російських підприємств, організацій та відомств. Все це – продовження кібервійни, яку веде ГУР проти окупантів.
Росіяни програють вщент кібервійну ГУР
Загалом знищено 185 серверів, які належать 19 організаціям. У переліку регіональні провайдери Інтернет, телекомунікаційні оператори, онлайн-магазин, навчальні платформи, промислові виробничі компанії, житловий квартал тощо.
Список обрано так, щоб донести необхідну інформацію до якомога ширшого кола російських «виборців». Плюс, отримати корисну інформацію від державних компаній та додатково ускладнити роботу виробничі можливості.
Вся службова інформація була скопійована та видалена з FTP-серверів. Замість знищених каталогів створювався каталог «RASHA_GOODBYE», в якому розміщено антивиборчі листівки та матеріали.
Задля посилення ефекту головні сторінки низки сайтів було замінено на зображення агітаційних листівок.
Деякі з них вже відновлено з архівних версій, деякі досі демонструють написи «Site under construction. Please try again later», зокрема такі:
Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры им.В.И.Ленина
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн
Светотехническая компания «LESSAN»
Агітація росіян “вибори без виборів”
Також відбулась «пряма агітація» російських виборців. Зокрема, в мережі «вконтакте», де широко поширювався наратив про «вибори без виборів».
Адміністрація російської соцмережі, наскільки вистачало ресурсів, блокувала як самі дописи, так і акаунти з яких їх розповсюджували. Але за підсумками вдалось охопити кількамільйонну аудиторію.
Перелік компаній чиї файлові сховища було знищено:
|Компанія
|Сайт
|Агентство интегрированных коммуникаций
|https://iconagency.ru/
|Группа компаний АПТВ и Торговый Дом Сити
|https://city01.ru
|Береговой жилой квартал на Москве-реке
|https://beregovoy.idacloud.ru/
|Сайт для изучения языков программирования
|https://codeforces.com
|Almaceneselrey
|https://almaceneselrey.com/
|ООО «Партнер-Тара»
|https://partner-tara.ru/
|Пневматический тир "Майор Ник" в Москве
|https://tir-major-nik.ru/
|Лидер, производство детских площадок
|https://www.lider-pc.ru/
|Kids Smart
|https://kids-smart.ru/
|SkyNet
|https://skynet.ru/
|АО «ЭР-Телеком Холдинг»
|https://ertelecom.ru/
|Компания ПАКТ, Санкт-Петербург
|https://pakt.ru
|Группа компаний NewLink
|https://nwlk.ru
|ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
|https://cittel.ru/
|Компания "Ланта"
|https://www.lanta-net.ru/
|Компания «Умные Сети»
|http://umnyeseti.ru/
|ООО «ДЕЛФИН ТЕЛЕКОМ» (Delfin Telecom)
|http://delfincom.ru/
|ПАО «Ростелеком»
|https://www.company.rt.ru
|ООО «Пост ЛТД»
|https://kmv.ru/
До редакції online.ua потрапив перелік ip-адрес знищених російських файлових сховищ, якими ми можемо поділитись з нашою аудиторією.
Перелік ip-адрес знищених російських файлових сховищ:
95.167.25.18
46.72.191.101
37.147.165.253
109.75.196.192
176.194.112.37
94.19.8.190
188.187.2.148
188.242.243.249
188.242.227.184
188.243.181.196
109.195.87.91
178.252.89.182
109.195.87.34
178.162.4.100
178.130.35.139
188.243.215.40
146.66.179.238
93.100.196.46
109.248.37.74
5.17.14.5
84.204.81.222
77.234.215.195
46.72.31.121
46.72.31.253
46.172.36.104
37.153.36.12
37.153.53.42
188.68.196.176
31.40.46.112
109.194.51.138
77.241.20.183
82.116.59.51
82.116.59.51
78.132.140.246
91.219.101.210
37.235.149.231
178.64.253.131
188.187.63.48
195.112.120.243
95.107.55.63
217.13.221.82
31.148.16.180
176.214.242.159
109.195.227.167
91.214.240.99
77.37.164.130
45.143.23.135
85.209.2.60
85.209.2.65
85.209.2.82
80.93.182.74
85.209.2.117
46.8.158.128
91.236.136.104
91.236.136.107
91.236.136.108
91.236.136.121
91.236.136.127
91.236.136.132
91.236.136.135
91.236.136.136
91.236.136.137
91.236.136.138
91.236.136.141
91.236.136.143
91.236.136.145
91.236.136.147
91.236.136.148
91.236.136.151
91.236.136.155
91.236.136.156
91.236.136.159
91.236.136.162
91.236.136.164
91.236.136.166
91.236.136.167
91.236.136.168
91.236.136.171
91.236.136.172
91.236.136.178
91.236.136.179
91.236.136.182
91.236.136.187
91.236.136.189
91.236.136.190
91.236.136.191
91.236.136.193
91.236.136.195
91.236.136.199
91.236.136.201
91.236.136.202
91.232.135.91
91.236.136.208
91.236.136.209
91.236.136.211
91.236.136.212
91.236.136.213
91.236.136.214
91.236.136.217
91.236.136.218
91.236.136.219
91.236.136.221
91.236.136.224
91.232.135.193
83.220.249.169
92.63.99.67
91.236.136.199
91.236.136.200
91.201.184.120
89.207.92.181
91.236.136.16
91.236.136.7
91.217.9.44
91.217.9.54
91.236.136.10
91.217.9.67
91.217.9.61
91.217.9.18
91.217.9.33
91.217.9.51
91.236.136.6
91.217.9.52
91.217.9.15
91.217.9.41
91.217.9.46
91.217.9.59
91.217.9.47
91.217.9.68
91.217.9.35
91.217.9.29
91.217.9.25
91.217.9.22
91.217.9.37
91.217.9.27
91.217.9.49
91.217.9.26
91.217.9.48
91.217.9.43
91.217.9.63
91.217.9.20
91.217.9.55
91.217.9.86
91.217.9.32
91.217.9.39
91.236.136.8
91.236.136.5
91.217.9.28
91.217.9.11
91.217.9.16
91.236.136.4
91.217.9.24
91.217.9.14
91.217.9.19
91.217.9.12
91.217.9.31
91.217.9.36
91.217.9.38
91.217.9.62
91.217.9.50
91.236.136.25
91.236.136.31
91.236.136.40
91.236.136.41
91.236.136.45
91.236.136.57
91.236.136.58
91.236.136.59
91.236.136.62
91.236.136.63
91.236.136.72
91.236.136.73
91.236.136.79
91.236.136.82
91.236.136.83
91.236.136.84
91.236.136.85
91.236.136.91
91.236.136.92
91.236.136.93
91.236.136.97
91.236.136.99
91.236.136.102
89.207.93.202
91.236.136.37
91.217.9.42