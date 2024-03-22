В нескольких городах Украины нет света из-за масштабной атаки РФ

Российские войска 22 марта нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Эта атака стала одним из самых масштабных обстрелов по энергетике, несколько городов остались без света, введены аварийный график.

Что известно о последствиях обстрелов 22 марта

Харьков

Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город практически полностью без света.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт — перевозка будет осуществляться автобусами по схеме блекаута, — отметил он. Поделиться

Кроме того, в городе не работают линии ГСЧС — 101 и 112.

В связи с чем прошу всех обращаться за номерами 1562 года, добавил Терехов.

К тому же, из-за массированной ракетной атаки по городу метрополитен сейчас работает исключительно в качестве укрытия.

Днепр и Кривой Рог

В Днепре из-за прилетов в некоторых районах исчез свет. Кроме того, оккупанты совершили комбинированный удар ракетами и "шахедами" также по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. В городе введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переведены на генераторы. Самое главное — без потерь и пострадавших, — констатировал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Поделиться

Каменское

Похожая ситуация и в Каменском Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки большая часть города обесточена.

Отключены объекты водо- и теплоснабжения. Остановлено движение трамваев.

В связи с ситуацией 22 марта заведения общего среднего образования города работают в дистанционном режиме. Заведения дошкольного образования работают до 12:00.

Запорожье и область

Под массированную атаку россиян попало и Запорожье. Враг нанес по городу 12 ракетных ударов.

Массированная ракетная атака по Запорожью. Россияне нанесли 12 ракетных ударов. Предварительно 7 домов разрушены, 35 — повреждены. Есть раненые, количество пострадавших уточняем Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район. Кроме того, в настоящее время Запорожская АЭС находится на грани блекаута.

Сегодня, 22 марта 2024 года, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская», соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, сообщили в "Энергоатом". ". Поделиться

Сумская область

В Сумской области в результате ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений.

Как отмечают в Сумской ОВА, речь идет о трех районах региона — населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, — добавляют в администрации. Поделиться

Хмельницкий и область

Враг в очередной раз нанес удар и по Хмельницкой области. В самом Хмельницком есть повреждения объектов инфраструктуры, уже известно о жертвах и пострадавших.

Есть повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Винницкая область

В Винницкой области российские оккупанты использовали гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет.

Есть попадание в объект критической инфраструктуры, — рассказал глава Винницкой ОВ Сергей Борзов. Поделиться

Львовская область

Во время атаки РФ во Львовской области вражеский беспилотник попал в энергетическую инфраструктуру.

Во время воздушной тревоги беспилотник окупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас ее тушат пожарные. По состоянию на этот час (7:09) информации о пострадавших не поступало, рассказал глава ОВА Максим Козицкий.

Кроме того, по его словам, в Золочевском районе начался пожар в лесном массиве.

Ивано-Франковская область

Во время воздушной тревоги раздались взрывы в Прикарпатье. Регион оккупанты атаковали как дронами, так и ракетами, без попаданий и пострадавших не обошлось.

Есть попадание по объекту критической инфраструктуры.