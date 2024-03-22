В нескольких городах Украины нет света из-за масштабной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В нескольких городах Украины нет света из-за масштабной атаки РФ

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Источник:  online.ua

Российские войска 22 марта нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Эта атака стала одним из самых масштабных обстрелов по энергетике, несколько городов остались без света, введены аварийный график.

Что известно о последствиях обстрелов 22 марта

Харьков

Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город практически полностью без света.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт — перевозка будет осуществляться автобусами по схеме блекаута, — отметил он.

Кроме того, в городе не работают линии ГСЧС — 101 и 112.

В связи с чем прошу всех обращаться за номерами 1562 года, добавил Терехов.

К тому же, из-за массированной ракетной атаки по городу метрополитен сейчас работает исключительно в качестве укрытия.

Днепр и Кривой Рог

В Днепре из-за прилетов в некоторых районах исчез свет. Кроме того, оккупанты совершили комбинированный удар ракетами и "шахедами" также по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. В городе введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переведены на генераторы. Самое главное — без потерь и пострадавших, — констатировал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Каменское

Похожая ситуация и в Каменском Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки большая часть города обесточена.

Отключены объекты водо- и теплоснабжения. Остановлено движение трамваев.

В связи с ситуацией 22 марта заведения общего среднего образования города работают в дистанционном режиме. Заведения дошкольного образования работают до 12:00.

Запорожье и область

Под массированную атаку россиян попало и Запорожье. Враг нанес по городу 12 ракетных ударов.

Массированная ракетная атака по Запорожью. Россияне нанесли 12 ракетных ударов. Предварительно 7 домов разрушены, 35 — повреждены. Есть раненые, количество пострадавших уточняем

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район. Кроме того, в настоящее время Запорожская АЭС находится на грани блекаута.

Сегодня, 22 марта 2024 года, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская», соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, сообщили в "Энергоатом". ".

Сумская область

В Сумской области в результате ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений.

Как отмечают в Сумской ОВА, речь идет о трех районах региона — населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, — добавляют в администрации.

Хмельницкий и область

Враг в очередной раз нанес удар и по Хмельницкой области. В самом Хмельницком есть повреждения объектов инфраструктуры, уже известно о жертвах и пострадавших.

Есть повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Винницкая область

В Винницкой области российские оккупанты использовали гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет.

Есть попадание в объект критической инфраструктуры, — рассказал глава Винницкой ОВ Сергей Борзов.

Львовская область

Во время атаки РФ во Львовской области вражеский беспилотник попал в энергетическую инфраструктуру.

Во время воздушной тревоги беспилотник окупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас ее тушат пожарные. По состоянию на этот час (7:09) информации о пострадавших не поступало, рассказал глава ОВА Максим Козицкий.

Кроме того, по его словам, в Золочевском районе начался пожар в лесном массиве.

Ивано-Франковская область

Во время воздушной тревоги раздались взрывы в Прикарпатье. Регион оккупанты атаковали как дронами, так и ракетами, без попаданий и пострадавших не обошлось.

Есть попадание по объекту критической инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадал один человек.

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