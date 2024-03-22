ЗАЭС оказалась на грани блекаута после ударов России

На фоне масштабной атаки РФ на Украину ночью 22 марта Запорожская АЭС в очередной раз оказалась на грани блэкаута. Об этом предупреждает НАЭК "Энергоатом".
Что известно о ситуации на ЗАЭС 22 марта
Как отмечает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", в 05:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская».
Что важно понимать, именно она объединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.
Следует также обратить внимание на то, что только недавно эту линию починили силами украинских энергетиков, ведь она была неисправна в течение длительного времени из-за повреждений в результате очередных российских обстрелов.
На ЗАЭС возможна аварийная ситуация
В НАЭК "Энергоатом" еще раз предупреждают, что действия и атаки российских захватчиков могут вскоре привести к аварийной ситуации.
Что важно понимать, это произойдет, если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью.
Он снова требует, чтобы Россия немедленно вернула ЗАЭС под полный контроль Украины, ее законного оператора — “Энергоатома”.
Как уже упоминалось ранее, за последние два года полномасштабной войны РФ против Украины Запорожская АЭС уже пережила 8 полных блэкаутов и один частичный — с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.
В случае их отказа это чревато развитием ядерной и радиационной аварии.
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