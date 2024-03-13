В РФ назвали "посягательством на свой суверенитет" резолюцию по возвращению ЗАЭС Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В РФ назвали "посягательством на свой суверенитет" резолюцию по возвращению ЗАЭС Украине

заес
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Источник:  online.ua

МИД России заявили, что продолжат "защищать" от Киева ими же оккупированную украинскую ЗАЭС.

Россияне отреагировали на новую резолюцию о возвращении ЗАЭС под контроль Украины

РФ считает посягательством на свой суверенитет любые резолюции и заявления с призывами к возвращению ЗАЭС Украине. Россия продолжит усиливать защиту ЗАЭС и Энергодара от действий Киева и его западных кураторов, — цинично заявили в МИД РФ.

Что известно о новой резолюции о возвращении ЗАЭС под контроль Украины

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) большинством голосов поддержал проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине.

Отмечается, что документ, в частности, призывает Россию к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, из ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации.

Также в документе выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, особенно отсутствием должного квалифицированного персонала на площадке, пробелами в проведении планово-предупредительных работ, отсутствием надежных цепей поставки, уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и внешнего электроснабжения. внутренним и наружным периметром установки.

Российская Федерация открыто демонстрирует враждебность Агентству и сознательно подрывает доверие к системе нераспространения. Поддерживая сегодня разработанную Украиной резолюцию, дают четкий сигнал России прекратить свою незаконную деятельность. Голос за эту резолюцию демонстрирует преданность МАГАТЭ и необходимость возврата безопасности на крупнейшую атомную электростанцию Европы. Ведь будущее развитие атомной энергетики в мире может остановить любая незначительная авария на Запорожской АЭС, — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

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