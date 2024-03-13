В РФ назвали "посягательством на свой суверенитет" резолюцию по возвращению ЗАЭС Украине

МИД России заявили, что продолжат "защищать" от Киева ими же оккупированную украинскую ЗАЭС.

Россияне отреагировали на новую резолюцию о возвращении ЗАЭС под контроль Украины

РФ считает посягательством на свой суверенитет любые резолюции и заявления с призывами к возвращению ЗАЭС Украине. Россия продолжит усиливать защиту ЗАЭС и Энергодара от действий Киева и его западных кураторов, — цинично заявили в МИД РФ. Поделиться

Что известно о новой резолюции о возвращении ЗАЭС под контроль Украины

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) большинством голосов поддержал проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине.

Отмечается, что документ, в частности, призывает Россию к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, из ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации.

Также в документе выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, особенно отсутствием должного квалифицированного персонала на площадке, пробелами в проведении планово-предупредительных работ, отсутствием надежных цепей поставки, уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и внешнего электроснабжения. внутренним и наружным периметром установки.