Мощные взрывы вблизи ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ бьют тревогу

Эксперты МАГАТЭ, находящиеся сейчас на Запорожской АЭС, оккупированной РФ, сообщили, что в течение последней недели ежедневно слышали взрывы. Один из них вечером в прошлую пятницу, вероятно, произошел вблизи самой станции.

МАГАТЭ фиксирует взрывы вблизи ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ на этой неделе слышали мощные взрывы на Запорожской атомной электростанции, временно оккупированной российскими террористами.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЕ ).

Как отмечают эксперты, им не удалось окончательно определить происхождение и место взрывов, за исключением прозвучавшего вчера, 22 февраля.

По данным работников ЗАЭС, сильный взрыв был частью "полевых учений" оккупантов. Повреждений станции и пострадавших не было.

Я по-прежнему глубоко озабочен ситуацией с ядерной безопасностью на крупнейшей атомной электростанции в Европе, расположенной на передовой Украине. В отчетах наших экспертов говорится о возможных боевых действиях недалеко от станции. Я еще раз призываю все стороны строго соблюдать пять конкретных принципов защиты АЭС и избегать каких-либо нападений или военной деятельности, которые могут угрожать ядерной безопасности и безопасности Рафаэль Гросси Генеральный директор МАГАТЭ

Ситуация на оккупированной россиянами ЗАЭС

Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе атомная электростанция, была оккупирована российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения. Интервенты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно станцию посетили эксперты МАГАТЭ, время от времени проводящие ротации. В прошлый раз россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

С начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только Украине, но и другим государствам, отметили в "Энергоатоме".

Также недавно в МАГАТЭ заявили, что обнаружили новые минирования на территории Запорожской АЭС.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Там он проверил ситуацию с персоналом и не только.

На днях же Запорожская атомная электростанция потеряла связь с последней резервной внешней линией электропитания.