МАГАТЭ приняло новую резолюцию о возвращении ЗАЭС под контроль Украины

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) большинством голосов поддержал проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине. Она требует возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева.

Что известно о новой резолюции о возвращении ЗАЭС под контроль Украины

Отмечается, что документ, в частности, призывает Россию к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, из ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации.

Также в документе выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, особенно отсутствием надлежащего квалифицированного персонала на площадке, пробелами в проведении планово-предупредительных работ, отсутствием надежных цепей поставки, уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и внешнего электроснабжения. внутренним и наружным периметром установки.

Российская Федерация открыто демонстрирует враждебность Агентству и сознательно подрывает доверие к системе нераспространения. Поддерживая сегодня разработанную Украиной резолюцию, дают четкий сигнал России прекратить свою незаконную деятельность. Голос за эту резолюцию демонстрирует преданность МАГАТЭ и необходимость возвращения безопасности на крупнейшую атомную электростанцию Европы. Ведь будущее развитие атомной энергетики в мире может остановить любая незначительная авария на Запорожской АЭС, — отметил министр энергетики Герман Галущенко. Поделиться

Гросси провел встречу с Путиным

Отметим, 6 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси провел в Сочи встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по поводу ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС и других глобальных вызовов в сфере нераспространения, — написал Гросси в Twitter. Поделиться