Глава МАГАТЭ прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС — первые детали
Категория
Украина
Дата публикации

Глава МАГАТЭ прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС — первые детали

Рафаэль Гросси
Читати українською
Источник:  Рафаэль Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом на временно оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС.

Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС

Это был его четвертый визит на оккупированную станцию. Гросси сообщил, что во время визита должен был оценить соблюдение 5 принципов МАГАТЭ по защите станции и состояние текущих систем питания и охлаждения, уровень квалифицированного персонала и т.д.

Это жизненно важные оценки безопасности и защиты объекта — нет места для самоуспокоения, — отметил он.

Накануне, 6 февраля, в Киеве Гросси встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко, главным госинспектором по ядерной и радиационной безопасности Украины Олегом Кориковым и президентом «Энергоатома» Петром Котиным.

Чиновники обменялись вопросами функционирования украинских АЭС.

Также Гросси встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию на станции и вызовы безопасности.

Президент подчеркнул, что российская оккупация ЗАЭС должна прекратиться, и это главное условие восстановления радиационной безопасности для всего региона.

После визита в ЗАЭС Гросси также планирует посетить Москву.

Ситуация на Запорожской АЭС

В начале марта 2022 года российские войска оккупировали Энергодар и ЗАЭС.

По состоянию на сентябрь 2023 года, по данным президента "Энергоатома" Котина, на станции оставались работать 822 украинских атомщика.

Российские оккупанты неоднократно похищали украинских работников и пытали их. Также россияне разместили мины по периметру территории станции.

Пять из шести реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки. Энергоблок №4 находится в режиме «горячей остановки», чтобы производить энергию для оккупированного города Энергодар.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне до сих пор не допускают экспертов МАГАТЭ в реакторные залы трех блоков ЗАЭС
ЗАЭС
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российская армия заминировала ЗАЭС — МАГАТЭ
ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В "Энергоатоме" предупредили о новой угрозе радиационной безопасности на ЗАЭС
НАЭК "Энергоатом"
ЗАЭС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?