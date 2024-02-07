Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом на временно оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС.

Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС

Это был его четвертый визит на оккупированную станцию. Гросси сообщил, что во время визита должен был оценить соблюдение 5 принципов МАГАТЭ по защите станции и состояние текущих систем питания и охлаждения, уровень квалифицированного персонала и т.д.

Это жизненно важные оценки безопасности и защиты объекта — нет места для самоуспокоения, — отметил он. Поделиться

On my 4th visit to ZNPP, assessed observance of @iaeaorg’s 5 principles for protecting the plant & status of current power and cooling systems, levels of qualified staff, among others.



These are vital assessments for the facility's safety and security—no place for complacency. pic.twitter.com/jOiCQwwmnp — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 7, 2024

Накануне, 6 февраля, в Киеве Гросси встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко, главным госинспектором по ядерной и радиационной безопасности Украины Олегом Кориковым и президентом «Энергоатома» Петром Котиным.

Чиновники обменялись вопросами функционирования украинских АЭС.

Также Гросси встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию на станции и вызовы безопасности.

Президент подчеркнул, что российская оккупация ЗАЭС должна прекратиться, и это главное условие восстановления радиационной безопасности для всего региона.

После визита в ЗАЭС Гросси также планирует посетить Москву.

Ситуация на Запорожской АЭС

В начале марта 2022 года российские войска оккупировали Энергодар и ЗАЭС.

По состоянию на сентябрь 2023 года, по данным президента "Энергоатома" Котина, на станции оставались работать 822 украинских атомщика.

Российские оккупанты неоднократно похищали украинских работников и пытали их. Также россияне разместили мины по периметру территории станции.

Пять из шести реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки. Энергоблок №4 находится в режиме «горячей остановки», чтобы производить энергию для оккупированного города Энергодар.