Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом на временно оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС.
Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС
Это был его четвертый визит на оккупированную станцию. Гросси сообщил, что во время визита должен был оценить соблюдение 5 принципов МАГАТЭ по защите станции и состояние текущих систем питания и охлаждения, уровень квалифицированного персонала и т.д.
Накануне, 6 февраля, в Киеве Гросси встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко, главным госинспектором по ядерной и радиационной безопасности Украины Олегом Кориковым и президентом «Энергоатома» Петром Котиным.
Чиновники обменялись вопросами функционирования украинских АЭС.
Также Гросси встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию на станции и вызовы безопасности.
Президент подчеркнул, что российская оккупация ЗАЭС должна прекратиться, и это главное условие восстановления радиационной безопасности для всего региона.
После визита в ЗАЭС Гросси также планирует посетить Москву.
Ситуация на Запорожской АЭС
В начале марта 2022 года российские войска оккупировали Энергодар и ЗАЭС.
По состоянию на сентябрь 2023 года, по данным президента "Энергоатома" Котина, на станции оставались работать 822 украинских атомщика.
Российские оккупанты неоднократно похищали украинских работников и пытали их. Также россияне разместили мины по периметру территории станции.
Пять из шести реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки. Энергоблок №4 находится в режиме «горячей остановки», чтобы производить энергию для оккупированного города Энергодар.
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