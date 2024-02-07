Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув з візитом на тимчасово окуповану російськими військами Запорізьку АЕС.
Рафаель Гроссі відвідав ЗАЕС
Це був його четвертий візит на окуповану станцію. Гроссі повідомив, що під час візиту мав оцінити дотримання 5 принципів МАГАТЕ щодо захисту станції та стан поточних систем живлення та охолодження, рівень кваліфікованого персоналу тощо.
Напередодні, 6 лютого, у Києві Гроссі зустрівся з міністром енергетики України Германом Галущенком, головним держінспектором з ядерної та радіаційної безпеки України Олегом Коріковим та президентом «Енергоатому» Петром Котіним.
Посадовці обмінялися питаннями функціонування українських АЕС.
Також Гроссі зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили ситуацію на станції та безпекові виклики.
Президент підкреслив, що російська окупація ЗАЕС повинна припинитися, і це головна передумова відновлення радіаційної безпеки для всього регіону.
Після візиту на ЗАЕС, Гроссі також планує відвідати Москву.
Ситуація на Запорізькій АЕС
На початку березня 2022 року російські війська окупували Енергодар та ЗАЕС.
Станом на вересень 2023 року, за даними президента «Енергоатому» Котіна, на станції залишалися працювати 822 українських атомників.
Російські окупанти неодноразово викрадали українських працівників та катували їх. Також росіяни розмістили міни по периметру території станції.
П'ять із шести реакторів ЗАЕС перебувають у режимі «холодної зупинки». Енергоблок №4 перебуває в режимі «гарячої зупинки», щоб виробляти енергію для окупованого міста Енергодар.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-