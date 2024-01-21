Директор МАГАТЭ посетит Украину на фоне минирования россиянами Запорожской АЭС

В ближайшее время Украину посетит генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Гросси приедет в Украину
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.
Он добавил, что ситуация на Запорожской АЭС становится все хуже и хуже. По его словам, россияне допустили экспертов к реакторам с третьей попытки, но это "не меняет общую картину".
Мины на территории ЗАЭС
19 января МАГАТЭ сообщило, что его специалисты зафиксировали минирование станции по периметру территории.
Рафаэль Гросси подчеркнул, что это несовместимо со стандартами безопасности.
В отчете говорится, что на этой неделе ЗАЭС на несколько часов потеряла непосредственное резервное электроснабжение реакторных блоков.
Команда МАГАТЭ 18 января посетила все шесть основных блочных щитов управления, где эксперты ознакомились с уровнем укомплектованности персонала, но не смогли поставить вопрос об их квалификации и опыте.
Напомним, что крупнейшая атомная станция Европы — Запорожская АЭС — находится в российской оккупации с 4 марта 2022 года.
Миссия МАГАТЭ работает на ЗАЭС с сентября 2022 года.
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