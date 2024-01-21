Директор МАГАТЭ посетит Украину на фоне минирования россиянами Запорожской АЭС

В ближайшее время Украину посетит генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Гросси приедет в Украину

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Возможно, он посетит Запорожскую АЭС до этого. К этому сейчас приковано внимание всего мира. Присутствие россиян там — это постоянная опасность, — сказал министр. Поделиться

Он добавил, что ситуация на Запорожской АЭС становится все хуже и хуже. По его словам, россияне допустили экспертов к реакторам с третьей попытки, но это "не меняет общую картину".

Мины на территории ЗАЭС

19 января МАГАТЭ сообщило, что его специалисты зафиксировали минирование станции по периметру территории.

Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, ранее идентифицированными группой МАГАТЭ и изъятыми в ноябре 2023 года, теперь снова на месте. Это зона ограниченного доступа, недоступная рабочему персоналу завода. Поделиться

Рафаэль Гросси подчеркнул, что это несовместимо со стандартами безопасности.

В отчете говорится, что на этой неделе ЗАЭС на несколько часов потеряла непосредственное резервное электроснабжение реакторных блоков.

Команда МАГАТЭ 18 января посетила все шесть основных блочных щитов управления, где эксперты ознакомились с уровнем укомплектованности персонала, но не смогли поставить вопрос об их квалификации и опыте.

Напомним, что крупнейшая атомная станция Европы — Запорожская АЭС — находится в российской оккупации с 4 марта 2022 года.

Миссия МАГАТЭ работает на ЗАЭС с сентября 2022 года.