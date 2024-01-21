Директор МАГАТЕ відвідає Україну на тлі мінування росіянами Запорізької АЕС

Найближчим часом Україну відвідає генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
Гроссі приїде в Україну
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері телемарафону.
Він додав, що ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі гіршою і гіршою. За його словами, росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це "не змінює загальної картини".
Міни на території ЗАЕС
19 січня МАГАТЕ повідомило, що його спеціалісти зафіксували мінування станції по периметру території.
Рафаель Гроссі наголосив, що це є несумісним зі стандартами безпеки.
У звіті також йдеться, що цього тижня ЗАЕС на кілька годин втратила безпосереднє резервне електропостачання реакторних блоків.
Команда МАГАТЕ 18 січня відвідала всі шість основних блочних щитів управління, де експерти ознайомилися з рівнем укомплектованості персоналу, але не змогли поставити питання про їхню кваліфікацію і досвід.
Нагадаємо, що найбільша атомна станція Європи — Запорізька АЕС — перебуває в російський окупації з 4 березня 2022 року.
Місія МАГАТЕ працює на ЗАЕС з вересня 2022 року.
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