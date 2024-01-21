Директор МАГАТЕ відвідає Україну на тлі мінування росіянами Запорізької АЕС

Гроссі приїде в Україну

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері телемарафону.

Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там — це постійна небезпека, — сказав міністр. Поширити

Він додав, що ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі гіршою і гіршою. За його словами, росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це "не змінює загальної картини".

Міни на території ЗАЕС

19 січня МАГАТЕ повідомило, що його спеціалісти зафіксували мінування станції по периметру території.

Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше були ідентифіковані групою МАГАТЕ та були вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це зона обмеженого доступу, недоступна для робочого персоналу заводу. Поширити

Рафаель Гроссі наголосив, що це є несумісним зі стандартами безпеки.

У звіті також йдеться, що цього тижня ЗАЕС на кілька годин втратила безпосереднє резервне електропостачання реакторних блоків.

Команда МАГАТЕ 18 січня відвідала всі шість основних блочних щитів управління, де експерти ознайомилися з рівнем укомплектованості персоналу, але не змогли поставити питання про їхню кваліфікацію і досвід.

Нагадаємо, що найбільша атомна станція Європи — Запорізька АЕС — перебуває в російський окупації з 4 березня 2022 року.

Місія МАГАТЕ працює на ЗАЕС з вересня 2022 року.