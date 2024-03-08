МАГАТЕ ухвалило нову резолюцію щодо повернення ЗАЕС під контроль України

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.
Що відомо про нову резолюцію щодо повернення ЗАЕС під контроль України
Зазначається, що документ, зокрема, закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації.
Також у документі висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС, особливо відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутністю надійних ланцюгів постачання, вразливим станом водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки.
Гроссі провів зустріч з Путіним
Зауважимо, 6 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі провів в Сочі зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.
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