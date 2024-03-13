У РФ назвали "зазіханням на свій суверенітет" резолюцію щодо повернення ЗАЕС Україні

МЗС Росії заявили, що продовжать “захищати” від Києва ними ж окуповану українську ЗАЕС.

Росіяни відреагували на нову резолюцію щодо повернення ЗАЕС під контроль України

РФ вважає зазіханням на свій суверенітет будь-які резолюції та заяви із закликами до повернення ЗАЕС Україні.РФ продовжить посилювати захист ЗАЕС та Енергодару від дій Києва та його західних кураторів, — цинічно заявили в МЗС РФ. Поширити

Що відомо про нову резолюцію щодо повернення ЗАЕС під контроль України

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні.

Зазначається, що документ, зокрема, закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації.

Також у документі висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС, особливо відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутністю надійних ланцюгів постачання, вразливим станом водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки.