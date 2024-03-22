Росія атакувала Україну понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами — Зеленський

Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що 22 березня Росія запустила понад 60 дронів-камікадзе Shahed і майже 90 ракет різних типів.

Зеленский відреагував на масовану атаку РФ на енергетику України

За цю ніч було понад 60 "Шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент УКраїни

Глава держави зазначив, що у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Триває відновлення постачання електрики.

Зеленський нагадав міжнародним партнерам, що у російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі.

У "Шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи "Петріот" повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви, — наголосив Володимир Зеленський.

Російські війська вночі масовано атакували енергетику України. Що відомо

  • Є влучання в ДніпроГЕС на Запоріжжі. Загрози прориву немає. Дорожній рух греблею Дніпровської ГЕС закритий.

  • Росіяни нанесли 12 ракетних ударів по Запоріжжю — є поранені. Запорізька АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі і перебуває на межі блекауту.

  • У Харкові росіяни понад 15 разів вдарили по об'єктах енергетики, є влучання в критичну інфраструктуру. Місто майже повністю без світла, є перебої з водопостачанням.

  • У Хмельницькому пошкоджені обʼєкти інфраструктури і житлові будинки. Є загиблі і постраждалі.

  • На Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині ввели графіки аварійних відключень.

  • На Львівщині безпілотник влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури, минулося без постраждалих.

  • На Івано-Франківщині окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Постраждала одна людина.

  • На Вінниччині також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

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