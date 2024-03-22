Росія атакувала Україну понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 22 березня Росія запустила понад 60 дронів-камікадзе Shahed і майже 90 ракет різних типів.
Зеленский відреагував на масовану атаку РФ на енергетику України
Глава держави зазначив, що у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Триває відновлення постачання електрики.
Зеленський нагадав міжнародним партнерам, що у російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі.
Російські війська вночі масовано атакували енергетику України. Що відомо
Є влучання в ДніпроГЕС на Запоріжжі. Загрози прориву немає. Дорожній рух греблею Дніпровської ГЕС закритий.
Росіяни нанесли 12 ракетних ударів по Запоріжжю — є поранені. Запорізька АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі і перебуває на межі блекауту.
У Харкові росіяни понад 15 разів вдарили по об'єктах енергетики, є влучання в критичну інфраструктуру. Місто майже повністю без світла, є перебої з водопостачанням.
У Хмельницькому пошкоджені обʼєкти інфраструктури і житлові будинки. Є загиблі і постраждалі.
На Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині ввели графіки аварійних відключень.
На Львівщині безпілотник влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури, минулося без постраждалих.
На Івано-Франківщині окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Постраждала одна людина.
На Вінниччині також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-