Россия атаковала Украину более 60 "шахедами" и почти 90 ракетами — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 марта Россия запустила более 60 дронов-камикадзе Shahed и около 90 ракет разных типов.
Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ на энергетику Украины
Глава государства отметил, что у всех пострадавших от атаки города уже работают необходимые службы. Идет восстановление поставок электричества.
Зеленский напомнил международным партнерам, что у российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству.
Российские войска ночью массированно атаковали энергетику Украины. Что известно
Есть попадание в ДнепроГЭС на Запорожье. Угрозы прорыва нет. Дорожное движение по плотине Днепровской ГЭС закрыто.
Россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью — ранены. Запорожская АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи и находится на грани блекаута.
В Харькове россияне более 15 раз ударили по объектам энергетики, есть попадание в критическую инфраструктуру. Город почти полностью без света, есть перебои с водоснабжением.
В Хмельницком повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома. Есть погибшие и пострадавшие.
В Полтавской, Сумской и Днепропетровской области ввели графики аварийных отключений.
На Львовщине беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры, обошелся без пострадавших.
В Ивано-Франковской области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Пострадал один человек.
В Винницкой области также попадание в объект критической инфраструктуры.
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