Россия атаковала Украину более 60 "шахедами" и почти 90 ракетами — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину более 60 "шахедами" и почти 90 ракетами — Зеленский

Владимир Зеленский
дснс
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 марта Россия запустила более 60 дронов-камикадзе Shahed и около 90 ракет разных типов.

Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ на энергетику Украины

За эту ночь было более 60 "Шахедов" и около 90 ракет разных типов. Цели российских террористов видят мир максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства отметил, что у всех пострадавших от атаки города уже работают необходимые службы. Идет восстановление поставок электричества.

Зеленский напомнил международным партнерам, что у российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству.

У "Шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и дамбы. Партнеры точно знают, что нужно. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих изуверов из Москвы, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Российские войска ночью массированно атаковали энергетику Украины. Что известно

  • Есть попадание в ДнепроГЭС на Запорожье. Угрозы прорыва нет. Дорожное движение по плотине Днепровской ГЭС закрыто.

  • Россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью — ранены. Запорожская АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи и находится на грани блекаута.

  • В Харькове россияне более 15 раз ударили по объектам энергетики, есть попадание в критическую инфраструктуру. Город почти полностью без света, есть перебои с водоснабжением.

  • В Хмельницком повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома. Есть погибшие и пострадавшие.

  • В Полтавской, Сумской и Днепропетровской области ввели графики аварийных отключений.

  • На Львовщине беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры, обошелся без пострадавших.

  • В Ивано-Франковской области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Пострадал один человек.

  • В Винницкой области также попадание в объект критической инфраструктуры.

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