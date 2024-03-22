Россия атаковала Украину более 60 "шахедами" и почти 90 ракетами — Зеленский

У "Шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и дамбы. Партнеры точно знают, что нужно. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих изуверов из Москвы, — подчеркнул Владимир Зеленский.