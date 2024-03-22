Массированная атака РФ на Украину — есть погибшие и пропавшие без вести
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Проиcшествия
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Массированная атака РФ на Украину — есть погибшие и пропавшие без вести

ДСНС Украины
Атака РФ на Украину 22 марта
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Новая атака России на Украину 22 марта стала одной из самых масштабных за последние месяцы войны. По состоянию на 10:00 известно о 3 погибших гражданских.

Атака РФ на Украину 22 марта. Что известно

Ночью Россия выпустила по мирным украинским городам и селам десятки дронов и ракет - всего 151 средство воздушного нападения.

Также страна-агрессорка попала в Днепровскую ГЭС, много населенных пунктов осталось без света.

Больше всего в результате ударов врага пострадали Запорожье, Харьков, Кривой Рог. Есть попадания в Винницкой, Одесской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Раздались взрывы на Прикарпатье. Враг атаковал нашу область и шахедами, и ракетами. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры, - сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Согласно последним данным, пострадал один человек.

Россия снова убивает мирных украинцев

В Хмельницком уже двое погибших и по меньшей мере 8 раненых. Продолжается поиск людей под завалами. Есть пропавшие без вести.

Ужасное утро. Есть повреждения объектов инфраструктуры. Повреждение жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, – заявляет городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

На Запорожье в результате российской атаки 4 дома уничтожены полностью, еще 40 повреждены. 3 человека считаются пропавшими без вести. Как минимум еще один гражданский погиб.

Последствия атаки РФ на Запорожье 22 марта
Последствия атаки РФ на Запорожье 22 марта (Фото: соцсети)

В Харьковской области враг бил исключительно по объектам электрогенерации и подстанциям. Пострадал 43-летний работник одного из объектов. Его состояние удовлетворительное. В настоящее время около 700 тыс. абонентов без электричества.

Также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал в сети фотографию с горящим транспортным средством и написал, что "российская ракета попала в троллейбус, двигавшийся через дамбу Днепровской ГЭС.

По его словам, там были люди, однако количество жертв пока неизвестно.

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