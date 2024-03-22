Масована атака РФ на Україну — є загиблі та зниклі безвісти

Нова атака Росії на Україну 22 березня стала однією з наймасштабніших протягом останніх місяців війни. Станом на 10:00 відомо про щонайменше трьох загиблих цивільних.

Атака РФ на Україну 22 березня. Що відомо

Уночі Росія випустила по мирних українських містах та селах десятки дронів та ракет — загалом йдеться по 151 засіб повітряного нападу.

Також країна-агресорка влучила у Дніпровську ГЕС, чимало населених пунктів залишилися без світла.

Найбільше в результаті ударів ворога постраждали Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг. Є влучання у Вінницькій, Одеській, Полтавській, Миколаївській, Хмельницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Пролунали вибухи на Прикарпатті. Ворог атакував нашу область і шахедами, і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури, — повідомляє глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Поширити

Згідно з останніми даними, постраждала одна людина.

Росія знову вбиває мирних українців

У Хмельницькому вже двоє загиблих та щонайменше 8 поранених. Продовжується пошук людей під завалами. Є зниклі безвісти.

Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних, — заявляє міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. Поширити

На Запоріжжі внаслідок російської атаки 4 будинки знищено повністю, ще 40 пошкоджено. 3 особи вважаються зниклими безвісти та ще одна загинула.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 22 березня (Фото: соцмережі)

На Харківщині ворог бив виключно по обʼєктах електрогенерації та підстанціях. Постраждав 43-річний працівник одного з об'єктів. Його стан задовільний. Наразі біля 700 тис. абонентів без електрики.

Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив у мережі світлину з палаючим транспортним засобом і написав, що "російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу" Дніпровської ГЕС.

За його словами, там були люди, однак кількість жертв поки невідома.