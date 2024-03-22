Повітряні сили збили 55 "шахедів" та 37 ракет під час масштабної атаки РФ на Україну

Російські війська 22 березня запустили по Україні 151 ракету і дрон-камікадзе. ППО збила 55 дронів Shahed і 37 ракет, з який 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві авіаційні ракети Х-59.

У Повітряних силах озвучили деталі атаки РФ на Україну 22 березня

Як повідомили в ПС, у ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:

63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ.);

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Белгородська область — РФ., ТОТ Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС — акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 — Ростовська обл. -РФ.);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область -РФ.);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) — ТОТ Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. -РФ.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Російські війська вночі масовано атакували енергетику України. Що відомо

Є влучання в ДніпроГЕС на Запоріжжі. Загрози прориву немає. Дорожній рух греблею Дніпровської ГЕС закритий.

Росіяни нанесли 12 ракетних ударів по Запоріжжю — є поранені. Запорізька АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі і перебуває на межі блекауту.

У Харкові росіяни понад 15 разів вдарили по об'єктах енергетики, є влучання в критичну інфраструктуру. Місто майже повністю без світла, є перебої з водопостачанням.

У Хмельницькому пошкоджені обʼєкти інфраструктури і житлові будинки. Є загиблі і постраждалі.

На Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині ввели графіки аварійних відключень.

На Львівщині безпілотник влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури, минулося без постраждалих.

На Івано-Франківщині окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Постраждала одна людина.

На Вінниччині також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Триває відновлення постачання електрики.

Зеленський нагадав міжнародним партнерам, що у російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі.