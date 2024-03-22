Повітряні сили збили 55 "шахедів" та 37 ракет під час масштабної атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили збили 55 "шахедів" та 37 ракет під час масштабної атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ппо

Російські війська 22 березня запустили по Україні 151 ракету і дрон-камікадзе. ППО збила 55 дронів Shahed і 37 ракет, з який 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві авіаційні ракети Х-59.

У Повітряних силах озвучили деталі атаки РФ на Україну 22 березня

Як повідомили в ПС, у ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:

  • 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ.);

  • 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Белгородська область — РФ., ТОТ Крим);

  • 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС — акваторія Каспійського моря);

  • 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 — Ростовська обл. -РФ.);

  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область -РФ.);

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) — ТОТ Запорізької області);

  • 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. -РФ.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

  • 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Російські війська вночі масовано атакували енергетику України. Що відомо

  • Є влучання в ДніпроГЕС на Запоріжжі. Загрози прориву немає. Дорожній рух греблею Дніпровської ГЕС закритий.

  • Росіяни нанесли 12 ракетних ударів по Запоріжжю — є поранені. Запорізька АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі і перебуває на межі блекауту.

  • У Харкові росіяни понад 15 разів вдарили по об'єктах енергетики, є влучання в критичну інфраструктуру. Місто майже повністю без світла, є перебої з водопостачанням.

  • У Хмельницькому пошкоджені обʼєкти інфраструктури і житлові будинки. Є загиблі і постраждалі.

  • На Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині ввели графіки аварійних відключень.

  • На Львівщині безпілотник влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури, минулося без постраждалих.

  • На Івано-Франківщині окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Постраждала одна людина.

  • На Вінниччині також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Триває відновлення постачання електрики.

Зеленський нагадав міжнародним партнерам, що у російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі.

У "Шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи "Петріот" повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви, — наголосив Володимир Зеленський.

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