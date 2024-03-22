Воздушные силы сбили 55 "шахедов" и 37 ракет во время масштабной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы сбили 55 "шахедов" и 37 ракет во время масштабной атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
пво
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Российские войска 22 марта запустили по Украине 151 ракету и дрон-камикадзе. ПВО сбила 55 дронов Shahed и 37 ракет, из которых 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две авиационные ракеты Х-59.

В Воздушных силах озвучили детали атаки РФ на Украину 22 марта

Как сообщили в ПС, в ночь на 22 марта 2024 года противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Всего враг применил 151 средство воздушного приступа:

  • 63 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск — РФ.);

  • 12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область — РФ., ТОТ Крым);

  • 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС — акватория Каспийского моря);

  • 5 крылатых ракет Х-22 (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3 — Ростовская обл. -РФ.);

  • 7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из десяти МиГ-31К — Тамбовская область -РФ.);

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) — ТОТ Запорожской области);

  • 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская обл.-РФ.).

К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели:

  • 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Российские войска ночью массированно атаковали энергетику Украины. Что известно

  • Есть попадание в ДнепроГЭС на Запорожье. Угрозы прорыва нет. Дорожное движение по плотине Днепровской ГЭС закрыто.

  • Россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью — ранены. Запорожская АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи и находится на грани блекаута.

  • В Харькове россияне более 15 раз ударили по объектам энергетики, есть попадание в критическую инфраструктуру. Город почти полностью без света, есть перебои с водоснабжением.

  • В Хмельницком повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома. Есть погибшие и пострадавшие.

  • В Полтавской, Сумской и Днепропетровщине ввели графики аварийных отключений.

  • На Львовщине беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры, обошелся без пострадавших.

  • В Ивано-Франковской области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Пострадал один человек.

  • В Винницкой области также попадание в объект критической инфраструктуры.

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что у всех пострадавших от атаки города уже работают необходимые службы. Идет восстановление поставок электричества.

Зеленский напомнил международным партнерам, что у российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству.

У "Шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и дамбы. Партнеры точно знают, что нужно. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих изуверов из Москвы, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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