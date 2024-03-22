Воздушные силы сбили 55 "шахедов" и 37 ракет во время масштабной атаки РФ на Украину

Российские войска 22 марта запустили по Украине 151 ракету и дрон-камикадзе. ПВО сбила 55 дронов Shahed и 37 ракет, из которых 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две авиационные ракеты Х-59.
В Воздушных силах озвучили детали атаки РФ на Украину 22 марта
Как сообщили в ПС, в ночь на 22 марта 2024 года противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Всего враг применил 151 средство воздушного приступа:
63 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск — РФ.);
12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область — РФ., ТОТ Крым);
40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС — акватория Каспийского моря);
5 крылатых ракет Х-22 (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3 — Ростовская обл. -РФ.);
7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из десяти МиГ-31К — Тамбовская область -РФ.);
2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) — ТОТ Запорожской области);
22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская обл.-РФ.).
К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели:
55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";
35 крылатых ракет Х-101/Х-555;
2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Российские войска ночью массированно атаковали энергетику Украины. Что известно
Есть попадание в ДнепроГЭС на Запорожье. Угрозы прорыва нет. Дорожное движение по плотине Днепровской ГЭС закрыто.
Россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью — ранены. Запорожская АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи и находится на грани блекаута.
В Харькове россияне более 15 раз ударили по объектам энергетики, есть попадание в критическую инфраструктуру. Город почти полностью без света, есть перебои с водоснабжением.
В Хмельницком повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома. Есть погибшие и пострадавшие.
В Полтавской, Сумской и Днепропетровщине ввели графики аварийных отключений.
На Львовщине беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры, обошелся без пострадавших.
В Ивано-Франковской области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Пострадал один человек.
В Винницкой области также попадание в объект критической инфраструктуры.
Глава государства Владимир Зеленский отметил, что у всех пострадавших от атаки города уже работают необходимые службы. Идет восстановление поставок электричества.
Зеленский напомнил международным партнерам, что у российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству.
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