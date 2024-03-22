РФ поширює фейки про підрив Україною дамби ДніпроГЕС — ЦПД
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ поширює фейки про підрив Україною дамби ДніпроГЕС — ЦПД

Центр протидії дезінформації
ДніпроГЕС

Російські пропагандистські пабліки розпочали поширювати інформацію щодо буцімто підготовки до підриву дамби українськими спецслужбами. 

Перед ударом по ДніпроГЕС РФ поширювала фейк про підготовку до підриву дамби

Як повідомляє ЦПД, ще до удару по ДніпроГЕС російські пропагандистські пабліки розпочали поширювати інформацію щодо буцімто підготовки до підриву дамби українськими спецслужбами. 

Мовляв, українці самі збираються підірвати дамбу під час весняної повені, щоб кількість жертв з-поміж цивільного населення була якомога більшою, — зазначають в ЦПД.

В Центрі наголошують, що ворог продовжує спроби посіяти паніку фейками про прорив дамби. Цей ефект намагаються підсилити публікацією матеріалів щодо підриву дамби ДніпроГЕС червоною армією та армією Третього Рейху під час відступу із Запоріжжя в роки Другої світової, що призвело до дуже великих жертв з-поміж мирного населення.

Нині загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає.

РФ вдарила по Дніпровській ГЕС

ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна − вул. Січі − вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район.

Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.

Крім цього, голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що по ДніпроГЕС було завдано два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

На сьогодні є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою, не знаємо, в якому об'ємі та з якої потужності вона зможе працювати.Саме через влучання, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням по ГЕС-2, — заявив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

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