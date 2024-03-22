Внаслідок удару РФ по ДніпроГЕС загинула одна людина
Категорія
Україна
Дата публікації

Внаслідок удару РФ по ДніпроГЕС загинула одна людина

Офіс Генерального прокурора
гес

Внаслідок російського удару по ДніпроГЕС 22 березня у Запоріжжі загинула одна людина.

Стало відомо про жертву внаслідок російської атаки по ДніпроГЕС

Як повідомив Офіс генпрокуратури, наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС.

За даними слідства, вранці 22 березня російські військові завдали, попередньо, 20 ракетних ударів по території Запоріжжя.

Зазнали пошкоджень та руйнувань об’єкти інфраструктури міста, зокрема Дніпровська ГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні транспортні засоби, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про масовану атаку по Запоріжжю 22 березня

ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Внаслідок удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще десять отримали поранення.

Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.

Крім цього, голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що по ДніпроГЕС було завдано два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

На сьогодні є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою, не знаємо, в якому об'ємі та з якої потужності вона зможе працювати.Саме через влучання, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням по ГЕС-2, — заявив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Нова атака Росії на Україну 22 березня стала однією з наймасштабніших протягом останніх місяців війни.  Станом на 10:00 відомо про щонайменше трьох загиблих цивільних.

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