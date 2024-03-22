В результате удара РФ по ДнепроГЭС погиб один человек

В результате российского удара по ДнепроГЭС 22 марта в Запорожье погиб один человек.
Стало известно о жертве в результате российской атаки по ДнепроГЭС
Как сообщил Офис генпрокуратуры, сейчас известно об одном погибшем в результате обстрела Днепровской ГЭС.
По данным следствия, утром 22 марта российские военные нанесли предварительно 20 ракетных ударов по территории Запорожья.
Что известно о массированной атаке по Запорожью 22 марта
ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.
В результате удара по Запорожью погиб один человек, еще десять получили ранения.
Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.
Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС были нанесены два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2.
Новая атака России на Украину 22 марта стала одной из самых масштабных за последние месяцы войны. По состоянию на 10:00 известно о по меньшей мере трех погибших гражданских.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-