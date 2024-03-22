В результате удара РФ по ДнепроГЭС погиб один человек

В результате российского удара по ДнепроГЭС 22 марта в Запорожье погиб один человек.

Стало известно о жертве в результате российской атаки по ДнепроГЭС

Как сообщил Офис генпрокуратуры, сейчас известно об одном погибшем в результате обстрела Днепровской ГЭС.

По данным следствия, утром 22 марта российские военные нанесли предварительно 20 ракетных ударов по территории Запорожья.

Потерпели повреждения и разрушения объекты инфраструктуры города, в частности Днепровская ГЭС, частные и многоквартирные дома, гражданские транспортные средства, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о массированной атаке по Запорожью 22 марта

ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

В результате удара по Запорожью погиб один человек, еще десять получили ранения.

Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.

Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС были нанесены два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2.

На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощности она сможет работать. Именно из-за попадания, потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС-2, — заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Поделиться