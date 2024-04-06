У російському Орську повторно прорвало дамбу — відео

В Орську Оренбурзької області РФ 6 квітня стався повторний прорив грунтової дамби на річці Урал.

В Орську знову прорвало дамбу — місто затоплює

Вода стала стрімко надходити у місто.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Дамба в Орську прорвалася ще в одному місці — вода ринула з новою силою в селище Нікель

Після чергового прориву дамби в Орську під загрозою затоплення перебувають селища Будівельників, Нікель, Лісоторговий і Борисоглібська вулиця.

Місцеві жителі повідомляють, що дамбу прорвало в районі вулиці Борисоглібської — тепер потік із річки Урал ринув через споруду на селище Нікель. До цього вода просто переливалася через, проте тепер ділянка дамби остаточно розмита.

МНС, за даними місцевих, проводить евакуацію мешканців із Нікеля.

Тим часом в Орську підтоплено понад 4,4 тис будинків.

Раніше мер Оренбурга повідомив, що рівень води в Уралі прибуватиме і вночі може досягти критичної позначки.

У зв'язку з третім проривом греблі в селищі Нікель в Орську відбувається термінова евакуація жителів — вода швидко затоплює село

Яка ситуація в Орську після прориву дамби

Як мінімум дві людини загинули в результаті прориву греблі. Хоча рятувальники перевіряють дані про третю можливу жертву води.

За даними, один із росіян ліз на дах і впав. Ще одне тіло загиблого було виявлено у дворі одного з будинків на вулиці Орджонікідзе.

Станом на ранок 6 квітня рівень води в річці Урал став критичним і становить 9,27 м.