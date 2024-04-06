В российском Орске повторно прорвало дамбу — видео

В Орске Оренбургской области РФ 6 апреля произошел повторный прорыв грунтовой дамбы на реке Урал.
В Орске снова прорвало дамбу — город затапливает
Вода стала быстро поступать в город.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Дамба в Орске прорвалась еще в одном месте — вода хлынула с новой силой в поселок Никель.
После очередного прорыва дамбы в Орске под угрозой затопления находятся поселки Строителей, Никель, Лесоторговая и Борисоглебская улица.
Местные жители сообщают, что дамбу прорвало в районе улицы Борисоглебской — теперь поток из реки Урал хлынул из-за постройки на поселок Никель. До этого вода просто переливалась через, однако теперь участок дамбы окончательно размыт.
МЧС, по данным местных, производит эвакуацию жителей из Никеля.
Тем временем в Орске подтоплено более 4,4 тыс. домов.
Ранее мэр Оренбурга сообщил, что уровень воды в Урале будет прибывать и ночью может добиться критической отметки.
В связи с третьим прорывом дамбы в поселке Никель в Орске происходит срочная эвакуация жителей — вода быстро затапливает деревню
Какая ситуация в Орске после прорыва дамбы
Как минимум два человека погибли в результате прорыва дамбы. Хотя спасатели проверяют данные о третьей возможной жертве воды.
По данным, один из россиян лез на крышу и упал. Еще одно тело погибшего было обнаружено во дворе одного из домов на улице Орджоникидзе.
По состоянию на утро 6 апреля уровень воды в реке Урал стал критическим и составил 9,27 м.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-