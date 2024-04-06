В российском Орске повторно прорвало дамбу — видео

В Орске Оренбургской области РФ 6 апреля произошел повторный прорыв грунтовой дамбы на реке Урал.

В Орске снова прорвало дамбу — город затапливает

Вода стала быстро поступать в город.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Дамба в Орске прорвалась еще в одном месте — вода хлынула с новой силой в поселок Никель.

После очередного прорыва дамбы в Орске под угрозой затопления находятся поселки Строителей, Никель, Лесоторговая и Борисоглебская улица.

Местные жители сообщают, что дамбу прорвало в районе улицы Борисоглебской — теперь поток из реки Урал хлынул из-за постройки на поселок Никель. До этого вода просто переливалась через, однако теперь участок дамбы окончательно размыт.

МЧС, по данным местных, производит эвакуацию жителей из Никеля.

Тем временем в Орске подтоплено более 4,4 тыс. домов.

Ранее мэр Оренбурга сообщил, что уровень воды в Урале будет прибывать и ночью может добиться критической отметки.

В связи с третьим прорывом дамбы в поселке Никель в Орске происходит срочная эвакуация жителей — вода быстро затапливает деревню

Какая ситуация в Орске после прорыва дамбы

Как минимум два человека погибли в результате прорыва дамбы. Хотя спасатели проверяют данные о третьей возможной жертве воды.

По данным, один из россиян лез на крышу и упал. Еще одно тело погибшего было обнаружено во дворе одного из домов на улице Орджоникидзе.

По состоянию на утро 6 апреля уровень воды в реке Урал стал критическим и составил 9,27 м.