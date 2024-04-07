В России Орский НПЗ прекратил работу из-за прорыва дамбы
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В России Орский НПЗ прекратил работу из-за прорыва дамбы

Орский НПЗ
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Источник:  online.ua

Российский Орск продолжает затапливаться после прорыва дамбы. Теперь там приостановил работу нефтеперерабатывающий завод.

В РФ из-за прорыва дамбы остановился большой НПЗ

Российские СМИ со ссылкой на прессслужбу завода "Орскнефтеоргсинтез" сообщили, что остановка завода должна предотвратить экологические риски.

Там добавили, что такое решение вызвано необходимостью соблюдать правила техники безопасности.

Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности.

"Орскнефтеоргсинтез" является одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 6,6 млн. тонн в год. Также на заводе выпускают автобензин, дизельное топливо, смазку и авиакеросин.

В сети сообщают, что вода добралась до территории за несколько километров до НПЗ.

Прорыв дамбы в Орске: что известно

5 апреля в российском Орске в Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал.

Под угрозой затопления тысячи домов. Местные власти объявили об эвакуации и режиме чрезвычайного положения федерального характера.

Российские службы заявляют, что уровень воды продолжает повышаться.

6 апреля произошел повторный прорыв грунтовой дамбы на реке Урал. В Орске пропал свет и частично газ.

По прогнозам, 7-8 апреля волна паводка достигнет Оренбурга, а его пик ожидают 10 апреля.

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