По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, дальнейшие атаки украинских БПЛА на НПЗ в России способны спровоцировать глобальный кризис в сфере производства нефтепродуктов в стране-агрессоре.
Как Украине спровоцировать глобальный кризис нефтепродуктов в России
Омельченко подчеркнул, что для глобального кризиса в сфере производства нефтепродуктов в России необходимо полностью уничтожать по 3-4 НПЗ ежемесячно.
По его словам, Россия производит более 45 млн. тонн бензина, а потребляет 38 млн. бензина, ведь в стране уже ощущается определенный дефицит нефтепродуктов.
В то же время с дизтопливом у них проблем нет, поскольку производится более 80 млн тонн, а потребляют 40 млн
Продолжать ли Украина атаки на российские НПЗ
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, украинские военные продолжат наносить удары по стратегическим объектам на территории России после серии удачных атак по НПЗ в Татарстане.
Юсов отметил, что радиус атак украинских военных по стратегическим объектам на территории страны-агрессорки постоянно увеличивается.
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