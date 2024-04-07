Способна ли Украина спровоцировать глобальный кризис нефтепродуктов в России — объяснение эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Способна ли Украина спровоцировать глобальный кризис нефтепродуктов в России — объяснение эксперта

атака на НПЗ в РФ
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Источник:  Эспрессо

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, дальнейшие атаки украинских БПЛА на НПЗ в России способны спровоцировать глобальный кризис в сфере производства нефтепродуктов в стране-агрессоре.

Как Украине спровоцировать глобальный кризис нефтепродуктов в России

Омельченко подчеркнул, что для глобального кризиса в сфере производства нефтепродуктов в России необходимо полностью уничтожать по 3-4 НПЗ ежемесячно.

Всего в России более 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов. Их общая мощность составляет 330 млн. тонн. Из всех этих НПЗ более 70 % находятся на европейской части территории России. Украина атаковала 13 НПЗ, 9 из них повреждены… То есть, Украина "помогла" РФ избавиться более 14% от всех мощностей собственных НПЗ, — объясняет эксперт.

По его словам, Россия производит более 45 млн. тонн бензина, а потребляет 38 млн. бензина, ведь в стране уже ощущается определенный дефицит нефтепродуктов.

В то же время с дизтопливом у них проблем нет, поскольку производится более 80 млн тонн, а потребляют 40 млн

Поэтому не надо питать иллюзий, что сейчас у РФ будет кризис с топливом. Впрочем, чтобы РФ дошла до кризисной точки невозврата, необходимо уничтожать по 3-4 НПЗ ежемесячно. Только при таких условиях в России наступит глобальный кризис по нефтепродуктам, — отметил аналитик.

Продолжать ли Украина атаки на российские НПЗ

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, украинские военные продолжат наносить удары по стратегическим объектам на территории России после серии удачных атак по НПЗ в Татарстане. 

Юсов отметил, что радиус атак украинских военных по стратегическим объектам на территории страны-агрессорки постоянно увеличивается.

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