Россиянам сложно ремонтировать свои НПЗ из-за санкций США — Reuters

Все российские нефтяные фабрики употребляют западные технологии и программные обеспечения. После санкций США они сталкиваются с трудностями в ремонте.

В РФ не могут поремонтировать НПЗ

Reuters со ссылкой на источники в отрасли пишет, что американские санкции и атаки дронов осложнили россиянам попытки отремонтировать свои НПЗ.

К примеру, инженеры четвертого по величине в РФ НПЗ NORSI компании Лукойл в Нижнем Новгороде 4 января обнаружили, что на заводе сломалась турбина. Единственной компанией, которая могла ее отремонтировать, является американская нефтяная инженерная компания UOP.

Она вышла из РФ после того, как та вторглась в РФ в 2022 году.

Они (инженеры) бросались в поисках запчастей и ничего не могли найти. Тогда все подразделение просто остановилось, — цитирует Reuters анонимный источник, близкий к «Лукойлу». Поделиться

Сломанная установка для каталитического крекинга, которая используется для превращения тяжелых углеводородов в бензин, была снята с производства с января, и неизвестно, когда ее можно будет отремонтировать, поскольку в РФ нет в этом опыта.

В результате НПЗ NORSI сократил производство бензина на 40%, утверждают два источника.

Атаки дронов усугубляют трудности для российских НПЗ

Украинские беспилотники в этом году поразили не менее десятка российских НПЗ. По подсчетам Reuters, атаки вынудили российские нефтеперерабатывающие заводы закрыть около 14% мощностей в первом квартале.

Если поток беспилотников будет продолжаться такими темпами, а российская противовоздушная оборона не будет улучшаться, Украина сможет сократить российские перерабатывающие заводы быстрее, чем российские фирмы смогут их отремонтировать, — считает Сергей Вакуленко, эксперт по российской энергетике. Поделиться

Между тем, российские власти заявляют, что дефицита бензина в стране нет, а все НПЗ отремонтируют до июня.