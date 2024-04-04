Россиянам сложно ремонтировать свои НПЗ из-за санкций США — Reuters

Все российские нефтяные фабрики употребляют западные технологии и программные обеспечения. После санкций США они сталкиваются с трудностями в ремонте.
В РФ не могут поремонтировать НПЗ
Reuters со ссылкой на источники в отрасли пишет, что американские санкции и атаки дронов осложнили россиянам попытки отремонтировать свои НПЗ.
К примеру, инженеры четвертого по величине в РФ НПЗ NORSI компании Лукойл в Нижнем Новгороде 4 января обнаружили, что на заводе сломалась турбина. Единственной компанией, которая могла ее отремонтировать, является американская нефтяная инженерная компания UOP.
Она вышла из РФ после того, как та вторглась в РФ в 2022 году.
Сломанная установка для каталитического крекинга, которая используется для превращения тяжелых углеводородов в бензин, была снята с производства с января, и неизвестно, когда ее можно будет отремонтировать, поскольку в РФ нет в этом опыта.
В результате НПЗ NORSI сократил производство бензина на 40%, утверждают два источника.
Атаки дронов усугубляют трудности для российских НПЗ
Украинские беспилотники в этом году поразили не менее десятка российских НПЗ. По подсчетам Reuters, атаки вынудили российские нефтеперерабатывающие заводы закрыть около 14% мощностей в первом квартале.
Между тем, российские власти заявляют, что дефицита бензина в стране нет, а все НПЗ отремонтируют до июня.
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