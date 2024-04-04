Росіянам складно ремонтувати свої НПЗ через санкції США — Reuters

Усі російські нафтові заводи використовують західні технології і програмні забезпечення. Після санкцій США, вони стикаються з труднощами у ремонті.
У РФ не можуть поремонтувати НПЗ
Reuters з посиланням на джерела в галузі пише, що американські санкції та атаки дронів ускладнили росіянам спроби відремонтувати свої НПЗ.
Наприклад, інженери четвертого за величиною у РФ НПЗ NORSI компанії Лукойл у Нижньому Новгороді 4 січня виявили, що на заводі зламалася турбіна. Єдиною компанією, що могла її відремонтувати є американська нафтова інженерна компанія UOP.
Вона вийшла з РФ, після того як та вторглася до РФ у 2022 році.
Зламана установка для каталітичного крекінгу, яка використовується для перетворення важких вуглеводнів на бензин — була знята з виробництва з січня, і невідомо, коли її можна буде відремонтувати, оскільки в РФ немає у цьому досвіду.
У результаті НПЗ NORSI скоротив виробництво бензину на 40%, стверджують два джерела.
Атаки дронів посилюють труднощі для російських НПЗ
Українські безпілотники цього року вразили щонайменше десяток російських НПЗ. За підрахунками Reuters, атаки змусили російські нафтопереробні заводи закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.
Тим часом російська влада заявляє, що дефіциту бензину в країні немає, а всі НПЗ відремонтують до червня.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-