Росіянам складно ремонтувати свої НПЗ через санкції США — Reuters

Усі російські нафтові заводи використовують західні технології і програмні забезпечення. Після санкцій США, вони стикаються з труднощами у ремонті.

У РФ не можуть поремонтувати НПЗ

Reuters з посиланням на джерела в галузі пише, що американські санкції та атаки дронів ускладнили росіянам спроби відремонтувати свої НПЗ.

Наприклад, інженери четвертого за величиною у РФ НПЗ NORSI компанії Лукойл у Нижньому Новгороді 4 січня виявили, що на заводі зламалася турбіна. Єдиною компанією, що могла її відремонтувати є американська нафтова інженерна компанія UOP.

Вона вийшла з РФ, після того як та вторглася до РФ у 2022 році.

Вони (інженери) кидалися в пошуках запчастин і нічого не могли знайти. Тоді весь підрозділ просто зупинився, — цитує Reuters анонімне джерело, близьке до «Лукойлу». Поширити

Зламана установка для каталітичного крекінгу, яка використовується для перетворення важких вуглеводнів на бензин — була знята з виробництва з січня, і невідомо, коли її можна буде відремонтувати, оскільки в РФ немає у цьому досвіду.

У результаті НПЗ NORSI скоротив виробництво бензину на 40%, стверджують два джерела.

Атаки дронів посилюють труднощі для російських НПЗ

Українські безпілотники цього року вразили щонайменше десяток російських НПЗ. За підрахунками Reuters, атаки змусили російські нафтопереробні заводи закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.

Якщо потік безпілотників продовжуватиметься такими темпами, а російська протиповітряна оборона не покращуватиметься, то Україна зможе скоротити російські переробні заводи швидше, ніж російські фірми зможуть їх відремонтувати, — вважає Сергій Вакуленко, експерт з російської енергетики. Поширити

Тим часом російська влада заявляє, що дефіциту бензину в країні немає, а всі НПЗ відремонтують до червня.