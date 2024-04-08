Росія просить у Казахстану 100 тис т бензину на випадок дефіциту — джерела

РФ хоче купити у Казахстану 100 тис тонн бензину в разі крайньої необхідності. Дефіцит пального у Росії підсилюється атаками українських безпілотників і перебоями в роботі місцевих НПЗ.

Росія може поставляти бензин з Казахстану

Москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у 100 тис метричних т бензину, готових до поставок у Росію.

Одне з джерел видання Reuters повідомило, що угоду з використання запасів для Росії вже узгоджено.

Сусідня Білорусь також погодилася допомогти Росії з поставками бензину.

Станом на кінець березня внаслідок атак безпілотників було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти. Поки що влада заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси досить великі.

Росія зазвичай є нетто-експортером палива і постачальником на міжнародні ринки, але перебої в роботі нафтопереробних заводів змушують нафтові компанії імпортувати.

Москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту пального, хоча вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими в неї є міжурядові угоди про постачання пального. Поширити

Минулого тижня Орський нафтопереробний завод на Уралі призупинив виробництво через масштабні повені, які також торкнулися Казахстану.

Казахстан, найбільша країна світу, що не має виходу до моря, також обмежив експорт палива до кінця року, окрім гуманітарних цілей.

За даними джерел, запаси бензину Аі-92 в Казахстані станом на 5 квітня становили 307,7 тис т, а запаси бензину Аі-95 — 58 тис т. Запаси дизельного палива становили 435,3 тис т, а запаси авіапалива — 101 тис т.

Однак, за словами трейдерів, заборона може бути розширена, якщо ситуація в Росії погіршиться.

Удари дронів по НПЗ Росії

Із січня Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по великих нафтопереробних заводах з метою завдання шкоди забезпеченню російської армії.

Нещодавно видання Financial Times повідомило, що США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по російським НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанишина заявила, що НПЗ на території Росії є законними цілями України з військової точки зору. Завдаючи ударів по цих об'єктах Сили оборони діють за найкращими стандартами НАТО, додала чиновниця.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що Україна не отримувала закликів з боку США про припинення атак російськими нафтопереробними заводами. Поширити

Чому Росія може розпочати вторгнення в Казахстан

Доброволець із Казахстану, військовослужбовець ЗСУ Жасулан “Джаз” Дуйсембін в інтерв’ю Online.UA попередив, що загроза атаки РФ на його країну дійсно існує.

На переконання бійця, Путін максимально зацікавлений у тому, щоб отримати ресурси, які є у Казахстану.

Окрім того, диктатор може усвідомити, що йому ніколи не перемогти Україну на полі бою, тому вибере для себе та для Росії нову жертву.