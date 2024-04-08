Россия просит у Казахстана 100 тыс т бензина на случай дефицита — источники

РФ хочет купить у Казахстана 100 тыс т бензина в случае крайней необходимости. Дефицит горючего в России усиливается атаками украинских беспилотников и перебоями в работе местных НПЗ.

Россия может поставлять бензин из Казахстана

Москва попросила Казахстан создать аварийный резерв в 100 тыс метрических тонн бензина, готовых к поставкам в Россию.

Один из источников издания Reuters сообщил, что соглашение по использованию запасов для России уже согласовано.

Соседняя Беларусь также согласилась помочь России с поставками бензина.

По состоянию на конец марта в результате атак беспилотников было выведено из строя около 14% российских мощностей по первоначальной переработке нефти. Пока власти заявляют, что ситуация на внутренних рынках топлива стабильна, а запасы достаточно велики.

Россия обычно является нетто-экспортером топлива и поставщиком на международные рынки, но перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов заставляют нефтяные компании импортировать.

Москва ввела запрет на экспорт бензина на шесть месяцев с 1 марта, чтобы предотвратить острый дефицит топлива, хотя она не распространяется на возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз, включая Казахстан, а также на некоторые страны, такие как Монголия, с которыми у нее есть межправительственные соглашения о поставках горючего. Поделиться

На прошлой неделе Орский нефтеперерабатывающий завод на Урале приостановил производство из-за масштабных наводнений, которые также затронули Казахстан.

Казахстан, крупнейшая страна мира, не имеющая выхода к морю, также ограничил экспорт топлива до конца года, кроме гуманитарных целей.

По данным источников, запасы бензина Аи-92 в Казахстане по состоянию на 5 апреля составляли 307,7 тыс т, а запасы бензина Аи-95 — 58 тыс т. Запасы дизельного топлива составляли 435,3 тыс т, а запасы авиатоплива — 101 тыс т.

Однако, по словам трейдеров, запрет может быть расширен, если ситуация в России ухудшится.

Удары дронов по НПЗ России

С января Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам с целью нанесения ущерба обеспечению российской армии.

Недавно издание Financial Times сообщило, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что НПЗ на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. Нанося удары по этим объектам Силы обороны действуют по лучшим стандартам НАТО, добавила чиновница.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украина не получала призывов со стороны США о прекращении атак российскими нефтеперерабатывающими заводами. Поделиться

Почему Россия может начать вторжение в Казахстан

Доброволец из Казахстана, военнослужащий ВСУ Жасулан Джаз Дуйсембин в интервью Online.UA предупредил, что угроза атаки РФ на его страну действительно существует.

По убеждению бойца, Путин максимально заинтересован в том, чтобы получить имеющиеся у Казахстана ресурсы.

Кроме того, диктатор может понять, что ему никогда не победить Украину на поле боя, поэтому выберет для себя и для России новую жертву.