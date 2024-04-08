"Джаз" рассказал online.ua, сможет ли Путин взять Астану за три дня, почему решил воевать за Украину, сколько получил ранений, когда начал писать стихи и как влюбился в Харьков.

Доброволец из Казахстана Жасулан Дуйсембин с позывным Джаз стал в ряды ВСУ в 2021 году. За службу он награжден нагрудным знаком "Золотой крест" и орденом "За мужество". Жасулан — казах с украинской душой, но пока без украинского гражданства.

Почему казахи поддерживают Украину

Более 80% казахов поддерживают Украину. Регулярно везут гуманитарную помощь, ставят "Юрты Несокрушимости". Казахи ездят в Херсон, который сильно обстреливается, чтобы угостить людей вкусным пловом. Наша диаспора сильно поддерживает украинцев.

Казахи понимают, что они следующие. Казахи не сражаются ради денег, а за идею. Жасулан "Джаз" Дуйсембин Доброволец ВСУ из Казахстана

"Джаз" вспоминает, когда он был еще школьником, люди постарше рассказывали, как россияне унизительно называли казахов "калбитами, чурками, мамбетами".

Я понимаю, если они в Москве так поступают, но это было на нашей земле. Борящиеся в Украине казахи сознательно принимают решение стать воинами. Поделиться

Меня подкупил дух свободы, когда увидел, как люди вышли на Майдан. С того времени я захотел познакомиться с украинской культурой. Ваша страна стала для меня неизведанным миром, который нужно изучить. Я влюбился в Украину. Нашел здесь много хороших друзей и знакомых.

Фото: instagram.com/jazzmorpeh

Все, что тебе дорого, нужно защищать. Поделиться

"Джаз" стал в ряды ВСУ в 2021 году, поскольку был уверен, что Россия совершит полномасштабное вторжение. А когда уже начались учения 400 тыс армии РФ у границы, то начал предупреждать прислушивавшихся к нему друзей.

Никогда не было Украине покоя от кацапов. Знал, что у этого урода [Путина] звериный аппетит и он не остановится. Поделиться

Слово «кацап» — тюркского происхождения, и происходит от арабского слова «касаб» (qassab), что означает «живодер», или «мясник», «убивающий скот». Исследователи отмечают следующие словосочетания в тюркских языках: адам кассабы означает лютый человек, деспот, выражение кассап одлу — шельма; «кассапчи» — на караимском означает «палач»; «хассап» на языке крымских татар означает «мясник». Надо знать, что слово «кацап» уже давно известно в языках многих восточных турецких племен и значит «потрошитель», «злобный человек», «палач», «деспот», «вор».

Нападет ли Россия на Казахстан

Когда кацапы поймут, что им в Украине ничего не светит, могут напасть на Казахстан. Учитывая даже ситуацию под Авдеевкой, где они взяли максимум 5 км за полгода. Это ведь не победа, если смотреть на их потери.

Никто не гарантирует, что завтра россияне не нападут на Казахстан, чтобы скормить их тупорылым людям фальшивую победу. Они могут быстро сделать Казахстан противником: биолаборатории и неонацисты. Жасулан "Джаз" Дуйсембин Доброволец ВСУ из Казахстана

Они учатся на ошибках. Поэтому на этот раз вряд ли будут делать такие заявления, как раньше: "Киев за три дня". Путин все ясно рассчитает и захотят зайти тихо, чтобы потом показать результаты.

Путину не нужны новые территории. В Казахстан он зайдет только для ресурсов, чтобы восстановить потери. Поделиться

Он имеет одно из самых больших государств на планете. Новые территории — больше о том, чтобы задержаться у власти и вписать свое имя в историю. Путин вкладывает миллиарды в месяц в свою воюющую в Украине армию. Эти средства могут окупиться, если завладеть чьими-либо ресурсами.

Если Россия нападет на Казахстан, я обязательно поеду, как инструктор, чтобы дать отпор этим заср*нцам. Поделиться

Жасулан "Джаз" Дуйсембин (фото: online.ua)

Я видел видео, где бабушка в России забирает просроченные продукты возле магазина, и ее спрашивают: "Как вы относитесь к Путину?". Она отвечает: “Нормально. Это наш лидер, он молодец, поднял Россию”. Им можно что угодно скармливать.

Если они пройдутся Казахстаном, не дай Бог, оккупируют его, то россиянам этого будет достаточно. Они забудут, сколько их людей уже погибло на Донбассе. Жасулан "Джаз" Дуйсембин Доброволец ВСУ из Казахстана

Однако не менее важный игрок на мировой арене — президент Турции Эрдоган. Надеюсь, он не даст оскорбить Казахстан.

Как война меняет человека

Тяжелее всего, когда привязываешься к пацанам, как к братьям, а потом они погибают. Мы планировали с ребятами предстоящие встречи. Каждый из них приглашал в свой город. Потом едешь на фронт, яростно борешься с врагом, и твой друг погибает.

Путь от добровольца к профессиональному военному проходит через реки боли. Поделиться

Я быстро привязываюсь к добрым людям, поэтому на третий год полномасштабного вторжения стал черствым. Приходят новые люди, и я общаюсь с ними только по делам, больше не дружу. Мы уже боимся впускать новых людей в свое сердце.

Однако за время вторжения я изменился только к лучшему. Как бы это грустно ни звучало. Поделиться

Я переосмыслил свою жизнь из-за этих страшных моментов, которые со мной случились. Я больше не трачу свои нервы на то, что мне не подвластно и стараюсь работать над собой.

Фото: instagram.com/jazzmorpeh

Я о многом сожалею, но понимаю, что это меня убивает. Изучая психологию, понимаю, что большую часть жизни жил, сожалея о чем-то. И вот только сейчас отдаю себе отчет, что мне все нравится. Без ужаса, который я прошел, не был бы самим собой. Я сформировался с правильным пониманием и подходом к жизни. Поэтому жалеть не стоит ни о чем.

Я считал себя бессмертным

Пока в моем теле не оказался обломок, для меня это был "прекрасный мир". Я верил, что на моей стороне какие-то сверхсилы, которые меня оберегают. На первом боевом выходе не было адреналина и страха.

Видел, как многие ребята спускались в подвал во время минометного обстрела, а я стоял за частным сектором, где в 100 метрах от меня "накрывали". Глупость.

Я счастлив, что успел своевременно научиться на своих ошибках. Жасулан "Джаз" Дуйсембин Доброволец ВСУ из Казахстана

Я считал себя бессмертным до первого ранения. Были моменты, что я не искал укрытия, а пер на кацапов, прикрываясь обычными кустами. После первого ранения мозги добавились, а после второго стал еще более осторожным. К сожалению, вот так опыт добывается.

Опыт на войне спасает жизнь

Перед тем, как идти на первую задачу, нужно слушаться тех, кто более опытный. Был один дурачок в стиле: "Я е*ал, я воевал". То есть, чувак максимально необстрелянный, уже ставил себя выше тех, кто давно воюет.

Настоящие боевые ребята всегда максимально спокойны. Им не хочется понтоваться, казаться тем, кем они не являются. Поделиться

Перед боевым выходом всем говорю, чтобы вырубили телефон. Я с собой его вообще не беру. Мне дважды пришлось стрелять в телефон, когда было ощущение, что россияне берут нас в кольцо. Я знал, что у меня там фотографии близких людей, контакты и соцсети. Прострелил телефон, чтобы на ходу не удалять. И вот пришел такой индивид, которому я объяснил, чтобы вырубил связь перед заданием.

Кацапы, когда не знают, где мы сидим, примерно кроют. Тогда есть е*ашили, будь здоров, но все время был 100-300 метров промах.

К вечеру слышу в соседнем блиндаже: "Киевстар 4G". Я тогда думаю: "Господи, только не это". Выбегаю, говорю: «Чувак, ты е*анутый? Выруби. Они сейчас запеленгуют нас, то есть определят наше местонахождение, и точнее будут пить. Россияне поймут, что это не гражданские пошли в зону боевых действий за грибами”. Он говорит, что быстро один фильм скачает.

Той же ночью ПТУР по нам стрелял. Над нами взрывы, земля между бревнами сыпется, мы переждали. Я тогда дал этому индивидууму по морде. А что делать? Надо слушаться тех, кто подольше варится в этой теме.

Спас подразделение ценой жизни

Настоящий Герой — это скромный выходец из маленького города, ставший офицером. Он пережил неудавшиеся моменты в семейной жизни, поэтому решил продолжать свой путь одиночкой.

Это человек, героически спасший целое подразделение ценой собственной жизни. Поделиться

Нас окончательно "размотали". Остались только стрелковые пушки. Ну а что мы сделаем против танков? Он приказал ребятам уходить, а сам принял удар на себя, отвлекая врага, чтобы дать достаточно времени отступить.

Тот офицер никогда бы не стал таким, как те, кто говорит: «Я е*ал, я воевал». Он был скромен, хотя воевал еще со времен АТО.

Настоящий Герой будет всегда молчать о войне. Он будет только говорить, чтобы это никогда не повторилось. Жасулан "Джаз" Дуйсембин Доброволец ВСУ из Казахстана

Самая трудная боевая задача

Перед боевым выходом нужно осознать, что возможно сегодня умрешь. Это не значит, что будешь искать смерти, а будешь готов к ней. Кроме этого, должна быть хорошая экипировка и больше магазинов. Три магазина — это ничего.

Мне кажется, что все боевые задания были трудны. Но труднее всего было, когда мы вывозили один к десяти. Реально.

Один боец ВСУ на десять кацапских солдат. Поделиться

Мы оказались без поддержки, и нам осталось только биться. Осознание того, что мы без поддержки — самое тяжелое. Тогда увидел, как многие поверили в Бога. Вроде бы затишье, ночь, смотрю, один там молится, другой на колени встал.

Мы готовились к тому, что погибнем, но Бог спас. Поделиться

Мне помогают духи предков

Меня вдохновляет ощущение того, что я полезен этому миру. Я всегда увлекался великими полководцами, завоевателями и стратегами. Я не хочу величия, но хочу, чтобы мое имя вошло в историю с хорошей стороны. Вот это и есть вдохновение.

Моя сила в природе — это как раз истоки тенгрианства . Это очень глубокая тема. До сих пор идут дискуссии, принадлежит ли тенгрианство к религии. Оно больше похоже на философию, когда ищешь умиротворения и веришь, что дух предков всегда рядом с тобой и направляет на верный путь.

Основой тенгрианства есть то, что человек не имеет преимущества над природой, животными, растениями, а является его частью. Жасулан "Джаз" Дуйсембин Доброволец ВСУ из Казахстана

Мне нравится тенгрианство и его учение, но не могу отрицать того, что красота, которую мы видим вокруг, создана Творцом. В природе все продумано до мелочей. Я верю, что есть Творец, но черпать силы не запрещено от духов природы. Души наших предков могут направлять нас.

Раньше кацапские князья ходили на поклон к нашим ханам, чтобы вымолить право выбрать себе другого князя. Тогда почему я не могу верить, что духи моих предков, ставивших кацапов раком, не могут помогать мне. Поделиться

Жасулан "Джаз" Дуйсембин (фото: online.ua)

Об украинской поэзии и первом стихотворении

Я обожаю Киев, но никогда бы там не жил, потому что это не мой ритм, слишком много людей. А вот на природе я наслаждаюсь, там сразу хочется написать какое-нибудь стихотворение, а может и выучить.

Все рождается в моменты, когда нет тысячи голосов вокруг себя. Тогда я могу расставить свои цели в правильном русле.

Я раньше читал российскую поэзию, теперь знакомлюсь с украинской. Мне нравятся легкие рифмы, ведь контуженному сложно понять завороты. Поэзия Лины Костенко и Василия Симоненко идет как по маслу.

Есть такие стихи, которые затрагивают струны души, тогда должен изучить их наизусть. Я тоже пишу стихи, только на кацапском языке. Впервые написал в 2016 году, когда стал интересоваться событиями в Украине.

Россия — это раковая опухоль

Россиянам хочу сказать, если где-то в глубине души есть возможность на секунду оставить все мысли о величии российского государства, а просто по-человечески представить, как это, когда ложишься спать, а на тебя и твоего трехмесячного ребенка падает бетонная плита. И в этот момент, когда переживаешь такой ужас, кто-то со стороны пишет: "Так им и надо".

Я просто хочу, чтобы каждый, кто пишет это дерьмо, вообразил на долю секунды, что это произошло с вами. Поделиться

Я желаю всем россиянам ада. Не верю, что можно как-нибудь ужиться с ними в будущем. Мы должны передать нашим детям, что эти твари вернутся. Пусть горят все.

Россия и россияне — это раковая опухоль. Все их государство, власть, поколение. Они — биомусор. Жасулан "Джаз" Дуйсембин Доброволец ВСУ из Казахстана

Я не знаю, что мир будет делать с этой биомассой после их проигрыша.

Дух свободы я ощутил в Украине

Меня много раз осуждали в Казахстане за то, что открываю правду. Мол, как я могу так говорить о своей родине. Я говорю тем, кто умеет думать. Берите урок у украинцев, чтобы у вас была национальная идея и уважение своей культуры.

Казахи, вы хозяева на своей земле, и никто не имеет права вам что-то указывать. Никогда не верьте подлым свинорусам.

Кацап — это тот, кто всегда ударит тебя ножом в спину. Поделиться

Я понял, что все пророссийские шовинисты отравлены. Они будут улыбаться тебе в лицо, но в душе тебя ненавидеть и считать второсортным. Я такого отношения терпеть не желаю. Пусть у вас будет гордость на своей земле.

Я горжусь, что родился в степях Казахстана, что вобрал его дух. Однако дух свободы, который искал, почувствовал в Украине. Жасулан "Джаз" Дуйсембин Доброволец ВСУ из Казахстана

Украина для меня — это дом для души. Я бывал в разных странах, но я понимаю, что мне хочется остаться в Украине. Мечтаю приобрести квартиру в Харькове, и там жить.