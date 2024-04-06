Россия готовится к нападению на Казахстан. В сети опубликовали разговор генерал-лейтенанта РФ

В сеть слили голосовое сообщение депутата Госдумы, генерал-лейтенант Андрея Гурулева, во время которого он говорит о готовящемся нападении России на Казахстан.
Казахстан может стать новой жертвой России
Аудиозапись с заявлением приспешника Путина оказалась в распоряжении оппозиционного российского телеграмм-канала "ВЧК-ОГПУ".
Андрей Гурулев направил коллегам из комитета Госдумы РФ по обороне сообщения, где он уверяет, что после Украины Россия может напасть на Казахстан и уже есть "соответствующее решение".
Стоит отметить, что о высокой вероятности вторжения России в Казахстан в интервью Online.UA предупреждает доброволец из Казахстана, военнослужащий ВСУ Жасулан Дуйсембин с позывным "Джаз".
Смотрите видео здесь:
По убеждению воина, когда Путин окончательно осознает, что он никогда не сможет победить Украину, начнет войну против Казахстана, который быстро объявит новым врагом России.
В Казахстане уже давно опасаются российского вторжения
Опрос неправительственной организации MediaNet и PaperLab указывает на то, что в течение 2023 г. резко возросло количество людей в Казахстане, которые считают, что РФ может напасть на их страну: от 8,3% в предварительном опросе до 15%.
Кроме того, указано, что почти треть опрошенных заявила, что их восприятие России ухудшилось из-за войны, которую та начала против Украины.
Что важно понимать, несмотря на то, что у Казахстана тесные исторические, экономические и военные связи с Москвой, Астана держит нейтралитет, отказываясь признать аннексию Россией части территории Украины.
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