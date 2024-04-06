Россия готовится к нападению на Казахстан. В сети опубликовали разговор генерал-лейтенанта РФ

В сеть слили голосовое сообщение депутата Госдумы, генерал-лейтенант Андрея Гурулева, во время которого он говорит о готовящемся нападении России на Казахстан.

Казахстан может стать новой жертвой России

Аудиозапись с заявлением приспешника Путина оказалась в распоряжении оппозиционного российского телеграмм-канала "ВЧК-ОГПУ".

Андрей Гурулев направил коллегам из комитета Госдумы РФ по обороне сообщения, где он уверяет, что после Украины Россия может напасть на Казахстан и уже есть "соответствующее решение".

Казахи, насмотревшись на Украину, очень переживают, что они следующие… Но они будут следующие… в принципе, я думаю, решение уже есть, — заявил он, однако никаких других деталей не раскрыл. Поделиться

Стоит отметить, что о высокой вероятности вторжения России в Казахстан в интервью Online.UA предупреждает доброволец из Казахстана, военнослужащий ВСУ Жасулан Дуйсембин с позывным "Джаз".

Смотрите видео здесь:

По убеждению воина, когда Путин окончательно осознает, что он никогда не сможет победить Украину, начнет войну против Казахстана, который быстро объявит новым врагом России.

Это вполне возможно, — подчеркнул Жасулан Дуйсембин. Поделиться

В Казахстане уже давно опасаются российского вторжения

Опрос неправительственной организации MediaNet и PaperLab указывает на то, что в течение 2023 г. резко возросло количество людей в Казахстане, которые считают, что РФ может напасть на их страну: от 8,3% в предварительном опросе до 15%.

Кроме того, указано, что почти треть опрошенных заявила, что их восприятие России ухудшилось из-за войны, которую та начала против Украины.