Президент Казахстана Токаев бросил новый вызов Путину
Категория
Политика
Дата публикации

Президент Казахстана Токаев бросил новый вызов Путину

Акорда
Касим-Жомарт Токаев
Читати українською

Глава Казахстана Касим-Жомарт Токаев неожиданно для всех призвал сменить государственный герб, поскольку он, по его словам, содержит «признаки советской эпохи».

Токаев продолжает бороться с советским прошлым Казахстана

Относительно государственного герба считаю целесообразным учесть резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.

Касим-Жомарт Токаев

Касим-Жомарт Токаев

Президент Казахстана

По словам лидера Казахстана, в случае всеобщего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, а также организует общественные дискуссии.

После этого Токаев предложил объявить открытый конкурс на самый лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана.

Следует отметить, что его предложение прозвучало во время третьего национального Курултая в городе Атырау.

Фото: скриншот

Следует также напомнить, что смену герба Казахстана обсуждали еще во время президентства Нурсултана Назарбаева.

Еще 6 лет назад в Сенате парламенту предложили писать слово «Қазақстан» на гербе латинскими буквами. Это изменение было принято в сентябре 2018 года.

Казахстан продолжает отделяться от России

Несколько месяцев назад французский лидер Эммануэль Макрон во время визита в Казахстан выразил благодарность президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву за отказ встать на сторону Москвы в российской войне против Украины.

Кроме того, как уже упоминалось ранее, Казахстан отказался признать аннексию Россией украинских территорий и пообещал соблюдать западные санкции против Москвы.

Несмотря на это, власти Казахстана продолжают называть РФ и западные страны своими стратегическими партнерами.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин приехал в Казахстан на встречу с Токаевым. О чем будут переговоры
Путин и Токаев
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Казахстане известный политик убил свою жену — видео
Салтанат Нукенова
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин упростил предоставление гражданства РФ жителям Молдовы, Беларуси и Казахстана
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?