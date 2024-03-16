Президент Казахстана Токаев бросил новый вызов Путину

Глава Казахстана Касим-Жомарт Токаев неожиданно для всех призвал сменить государственный герб, поскольку он, по его словам, содержит «признаки советской эпохи».

Токаев продолжает бороться с советским прошлым Казахстана

Относительно государственного герба считаю целесообразным учесть резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. Касим-Жомарт Токаев Президент Казахстана

По словам лидера Казахстана, в случае всеобщего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, а также организует общественные дискуссии.

После этого Токаев предложил объявить открытый конкурс на самый лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана.

Следует отметить, что его предложение прозвучало во время третьего национального Курултая в городе Атырау.

Фото: скриншот

Следует также напомнить, что смену герба Казахстана обсуждали еще во время президентства Нурсултана Назарбаева.

Еще 6 лет назад в Сенате парламенту предложили писать слово «Қазақстан» на гербе латинскими буквами. Это изменение было принято в сентябре 2018 года.

Казахстан продолжает отделяться от России

Несколько месяцев назад французский лидер Эммануэль Макрон во время визита в Казахстан выразил благодарность президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву за отказ встать на сторону Москвы в российской войне против Украины.

Кроме того, как уже упоминалось ранее, Казахстан отказался признать аннексию Россией украинских территорий и пообещал соблюдать западные санкции против Москвы.

Несмотря на это, власти Казахстана продолжают называть РФ и западные страны своими стратегическими партнерами.