В Казахстане известный политик убил свою жену — видео

В Казахстане бывший глава Минэкономики Куандик Бишимбаев до смерти избил свою жену Салтанат Нукенову.

Что известно об убийстве жены известного казахского политика

Согласно данным местных журналистов, Куандик Бишимбаев уже задержан в Астане.

Сообщается, что 9 ноября он избил свою жену до смерти в одном из ресторанов города.

Родственники погибшей утверждают, что экс-министр после избиения оставил жену умирать в одном из частных залов.

Кроме того, сообщается, что после этого он поужинал в ресторане с братом и только тогда послал его проверить состояние пострадавшей и разрешил вызвать скорую.

Когда приехала скорая, тело было уже холодным, - заявила журналистам сестра погибшей. Поделиться

По ее словам, Салтанат Нукенова неоднократно рассказывала членам своей семьи о насилии со стороны мужа и даже утверждала, что хочет развестись.

Сестра в интервью также отметила, что потерпевшая давно жаловалась на насилие со стороны мужчины.

На семейном мероприятии в сентябре Салтанат рассказала мне о психологическом насилии и что хочет уйти от Куандика. Также говорила, что он не разрешал ей работать и никуда не отпускает, – добавила сестра погибшей. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, кроме Бишимбаева в Астане арестовали и его брата – владельца ресторана, где произошло убийство. По предварительным данным, его подозревают в сокрытии преступления.

Как в Казахстане реагируют на это преступление

На убийство супруги экс-министр мгновенно отреагировал глава государства Касим-Жомарт Токаев.

Он уже поручил МВД Казахстану держать на особом контроле расследование убийства Салтанат Нукеновой.

Закон должен быть единым для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан для укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят закон и порядок, – сказал президент. Поделиться

Реакция общества также не заставила себя ждать.

Люди начали активно собирать подписи под петицией об усилении ответственности за насилие и требуют от главы государства наказать всех виновных.