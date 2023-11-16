В Казахстане известный политик убил свою жену — видео

В Казахстане бывший глава Минэкономики Куандик Бишимбаев до смерти избил свою жену Салтанат Нукенову.
Что известно об убийстве жены известного казахского политика
Согласно данным местных журналистов, Куандик Бишимбаев уже задержан в Астане.
Сообщается, что 9 ноября он избил свою жену до смерти в одном из ресторанов города.
Родственники погибшей утверждают, что экс-министр после избиения оставил жену умирать в одном из частных залов.
Кроме того, сообщается, что после этого он поужинал в ресторане с братом и только тогда послал его проверить состояние пострадавшей и разрешил вызвать скорую.
По ее словам, Салтанат Нукенова неоднократно рассказывала членам своей семьи о насилии со стороны мужа и даже утверждала, что хочет развестись.
Сестра в интервью также отметила, что потерпевшая давно жаловалась на насилие со стороны мужчины.
Как удалось узнать журналистам, кроме Бишимбаева в Астане арестовали и его брата – владельца ресторана, где произошло убийство. По предварительным данным, его подозревают в сокрытии преступления.
Как в Казахстане реагируют на это преступление
На убийство супруги экс-министр мгновенно отреагировал глава государства Касим-Жомарт Токаев.
Он уже поручил МВД Казахстану держать на особом контроле расследование убийства Салтанат Нукеновой.
Реакция общества также не заставила себя ждать.
Люди начали активно собирать подписи под петицией об усилении ответственности за насилие и требуют от главы государства наказать всех виновных.
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