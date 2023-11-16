У Казахстані відомий політик убив свою дружину — відео

У Казахстані колишній очільник Мінекономіки Куандик Бішимбаєв до смерті побив свою дружину Салтанат Нукенову.
Що відомо про вбивство дружини відомого казахського політика
Згідно з даними місцевих журналістів, Куандика Бішимбаєва уже затримали в Астані.
Повідомляється, що 9 листопада він побив свою дружину до смерті в одному з ресторанів міста.
Родичі загиблої стверджують, що ексміністр після побиття залишив дружину помирати в одному з приватних залів.
Окрім того, зазначається, що після цього він повечеряв у ресторані з братом і лише тоді послав його перевірити стан постраждалої та дозволив викликати швидку.
За її словами, Салтанат Нукенова неодноразово розповідала членам своєї родини про насилля з боку чоловіка та навіть стверджувала, що хоче розлучитися.
Сестра в інтерв’ю також зазначила, що потерпіла давно скаржилась на насилля збоку чоловіка.
Як вдалося дізнатися журналістам, окрім Бішимбаєва в Астані заарештували і його брата – власника ресторану, де сталося вбивство. За попередніми даними, його підозрюють у приховуванні злочину.
Як у Казахстані реагують на цей злочин
На вбивство дружини ексміністр миттєво відреагував глава держави Касим-Жомарт Токаєв.
Він уже доручив МВС Казахстану тримати на особливому контролі розслідування вбивства Салтанат Нукенової.
Реакція суспільства також не забарилася.
Людини почали активно збирати підписи під петицією про посилення відповідальності за насилля та вимагають від глави держави покарати усіх винних.
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