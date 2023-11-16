У Казахстані відомий політик убив свою дружину — відео

У Казахстані колишній очільник Мінекономіки Куандик Бішимбаєв до смерті побив свою дружину Салтанат Нукенову.

Що відомо про вбивство дружини відомого казахського політика

Згідно з даними місцевих журналістів, Куандика Бішимбаєва уже затримали в Астані.

Повідомляється, що 9 листопада він побив свою дружину до смерті в одному з ресторанів міста.

Родичі загиблої стверджують, що ексміністр після побиття залишив дружину помирати в одному з приватних залів.

Окрім того, зазначається, що після цього він повечеряв у ресторані з братом і лише тоді послав його перевірити стан постраждалої та дозволив викликати швидку.

Коли приїхала швидка, тіло було вже холодним, - заявила журналістам сестра загиблої. Поширити

За її словами, Салтанат Нукенова неодноразово розповідала членам своєї родини про насилля з боку чоловіка та навіть стверджувала, що хоче розлучитися.

Сестра в інтерв’ю також зазначила, що потерпіла давно скаржилась на насилля збоку чоловіка.

На сімейному заході у вересні Салтанат розповіла мені про психологічне насильство і що хоче піти від Куандика. Також говорила, що він не дозволяв їй працювати та нікуди не відпускає, - додала сестра загиблої. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, окрім Бішимбаєва в Астані заарештували і його брата – власника ресторану, де сталося вбивство. За попередніми даними, його підозрюють у приховуванні злочину.

Як у Казахстані реагують на цей злочин

На вбивство дружини ексміністр миттєво відреагував глава держави Касим-Жомарт Токаєв.

Він уже доручив МВС Казахстану тримати на особливому контролі розслідування вбивства Салтанат Нукенової.

Закон має бути єдиним для всіх. Справедливість у суспільстві – це солідарність громадян задля зміцнення законності. Справедливий Казахстан – це країна, де панують закон та порядок, - сказав президент. Поширити

Реакція суспільства також не забарилася.

Людини почали активно збирати підписи під петицією про посилення відповідальності за насилля та вимагають від глави держави покарати усіх винних.