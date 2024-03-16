Президент Казахстану Токаєв кинув новий виклик Путіну
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Президент Казахстану Токаєв кинув новий виклик Путіну

Акорда
Токаєв

Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв неочікувано для всіх закликав змінити державний герб, оскільки він, за його словами, містить «ознаки радянської епохи».

Токаєв продовжує боротися з радянським минулим Казахстану

Щодо державного герба вважаю за доцільне взяти до уваги резонні доводи професіоналів і небайдужих громадян, зокрема молоді, про те, що герб Казахстану надто складний для сприйняття, в ньому присутня еклектика і ознаки радянської епохи.

Касим-Жомарт Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану

За словами лідера Казахстану, у разі загальної згоди можна було б створити спеціальну комісію, яка предметно розгляне всі аспекти, а також організує громадські дискусії.

Після цього Токаєв запропонував оголосити відкритий конкурс на найкращий ескіз нового Державного герба Казахстану.

Варто зазначити, що його пропозиція пролунала під час третього національного Курултаю в місті Атирау.

Фото: скриншот

Варто також нагадати, що зміну герба Казахстану обговорювали ще під час президентства Нурсултана Назарбаєва.

Ще 6 років тому в Сенаті парламенту запропонували писати слово «Қазақстан» на гербі латинськими літерами. Цю зміну ухвалили у вересні 2018 року.

Казахстан продовжує відділятися від Росії

Декілька місяців тому французький лідер Еммануель Макрон під час візиту до Казахстану висловив вдячність президенту країни Касиму-Жомарту Токаєву за відмову стати на бік Москви в російській війні проти України.

Окрім того, як уже згадувалося раніше, Казахстан відмовився визнати анексію Росією українських територій і пообіцяв дотримуватися західних санкцій проти Москви.

Попри це, влада Казахстану продовжує називати РФ та західні країни своїми стратегічними партнерами.

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