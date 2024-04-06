Росія готується до нападу на Казахстан. У мережі опублікували розмову генерал-лейтенанта РФ

У мережу злили голосове повідомлення депутата Держдуми, генерал-лейтенант Андрія Гурульова, під час якого він говорить про підготовку нападу Росії на Казахстан.

Казахстан може стати новою жертвою Росії

Аудіозапис з заявою поплічника Путіна опинився у розпорядженні опозиційного російського телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ".

Андрій Гурульов надіслав колегам із комітету Держдуми РФ з оборони повідомлення, де він запевняє, що після України Росія може напасти на Казахстан і вже є "відповідне рішення".

Казахи, надивившись на Україну, дуже переживають, що вони наступні... Але вони будуть наступні... у принципі, я думаю, рішення вже є, — заявив він, однак жодних інших деталей не розкрив. Поширити

Варто зазначити, що про високу ймовірність вторгнення Росії в Казахстан в інтерв’ю Online.UA попереджав доброволець із Казахстану, військовослужбовець ЗСУ Жасулан Дуйсембін із позивним “Джаз”.

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На переконання воїна, коли Путін остаточно усвідомить, що він ніколи не зможе перемогти Україну, то розпочне війну проти Казахстану, якого швидко оголосить новим ворогом Росії.

Це цілком реально, — наголосив Жасулан Дуйсембін. Поширити

У Казахстані вже давно побоюються російського вторгнення

Опитування неурядової організації MediaNet і PaperLab вказує на те, що протягом 2023 року різко зросла кількість людей у Казахстані, які вважають, що РФ може вдертися у їхню країну: від 8,3% у попередньому опитуванні до 15%.

Окрім того, вказано, що майже третина опитаних заявила, що їхнє сприйняття Росії погіршилося через війну, яку та розпочала проти України.