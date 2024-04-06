Росія готується до нападу на Казахстан. У мережі опублікували розмову генерал-лейтенанта РФ

У мережу злили голосове повідомлення депутата Держдуми, генерал-лейтенант Андрія Гурульова, під час якого він говорить про підготовку нападу Росії на Казахстан.
Казахстан може стати новою жертвою Росії
Аудіозапис з заявою поплічника Путіна опинився у розпорядженні опозиційного російського телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ".
Андрій Гурульов надіслав колегам із комітету Держдуми РФ з оборони повідомлення, де він запевняє, що після України Росія може напасти на Казахстан і вже є "відповідне рішення".
Варто зазначити, що про високу ймовірність вторгнення Росії в Казахстан в інтерв’ю Online.UA попереджав доброволець із Казахстану, військовослужбовець ЗСУ Жасулан Дуйсембін із позивним “Джаз”.
Дивіться відео тут:
На переконання воїна, коли Путін остаточно усвідомить, що він ніколи не зможе перемогти Україну, то розпочне війну проти Казахстану, якого швидко оголосить новим ворогом Росії.
У Казахстані вже давно побоюються російського вторгнення
Опитування неурядової організації MediaNet і PaperLab вказує на те, що протягом 2023 року різко зросла кількість людей у Казахстані, які вважають, що РФ може вдертися у їхню країну: від 8,3% у попередньому опитуванні до 15%.
Окрім того, вказано, що майже третина опитаних заявила, що їхнє сприйняття Росії погіршилося через війну, яку та розпочала проти України.
Що важливо розуміти, попри те, що Казахстан має тісні історичні, економічні та військові зв'язки з Москвою, Астана тримає нейтралітет, відмовляючись визнати анексію Росією частини території України.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-