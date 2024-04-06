В последние дни появляется все больше доказательств того, что РФ начала подготовку к вторжению в Казахстан. Так, кремлевские пропагандисты уже начали изображать Казахстан "врагом" Москвы, а президента страны Токаева называть "марионеткой англосаксов".
Путин пытается настроить россиян против казахов
На подозрительную активность кремлевской пропаганды обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Он отмечает, что на российском телевидении вышел двухсерийный пропагандистский фильм, главная цель которого — разжечь ненависть к Казахстану внутри РФ.
Что интересно, автором этой фильма является депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который по указанию Кремля отравил оппозиционера Александра Литвиненко.
В фильме буквально дословно повторяют ту же методичку, которую ранее Москва использовала против Украины.
Однако в этот раз Кремль в русофобии и фашизме обвиняет Астану, а не Киев.
Более того, под удар роспропаганды попал даже президент Казахстана — Касим-Жомарт Токаев.
Он, как лгут приспешники Путина, является не просто "марионеткой Запада", а даже "участником великого антироссийского заговора".
Денис Казанский предполагает, что Путин действительно начал готовить россиян к предстоящему конфликту с Казахстаном и использует для этой цели уже знакомый сценарий.
К слову, доброволец из Казахстана, военнослужащий ВСУ Жасулан “Джаз” Дуйсембин в интервью Online.UA озвучил идентичное предупреждение.
По мнению бойца, Путин может атаковать его страну, чтобы отвлечь россиян от позорного поражения на украинском фронте.
В России заговорили о подготовке к вторжению в Казахстан
6 апреля в сеть слили запись сообщения депутата Госдумы РФ, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, во время которого он подтверждает, что война с Казахстаном вполне возможна.
В этот же день Гурулев назвал свое скандальное заявление о Казахстане фейком и обвинил во всем Украину, несмотря на то, что “слив” его сообщения опубликовали в России.
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